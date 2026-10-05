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El tiempo justo05 octubre 2026

Últimas imágenes en la playa del Trampolín: desalojo parcial y una limpieza con excavadoras

Dos meses y cuatro días después de la entrada masiva, se ha producido un desalojo parcial de la playa del Trampolín marcado por momentos de tensión.
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Dos meses y cuatro días después de la entrada masiva, se ha producido un desalojo parcial de la playa del Trampolín marcado por momentos de tensión. Además, se ha llevado a cabo una limpieza con excavadoras en la que se han sacado más de 60.000 toneladas de residuos.

Bajo máxima vigilancia y con un despliegue total para realizar el desalojo garantizando la mayor seguridad posible, se ha llevado a cabo este desalojo parcial en Ceuta. Medio centenar de vehículos policiales, cientos de agentes antidisturbios y la cooperación del Ejército y de Guardia Civil.

Además, se ha llevado a cabo una limpieza en la que se han usado incluso excavadoras y de la que se han sacado más de 60.000 toneladas de residuos.

Miles de inmigrantes agrupados en el suelo a la espera de coger el autobús que les llevara a la playa del Tarajal, otros huyendo desde la playa hasta el monte para evitar la identificación, y otros prefiriendo regresar a su país.

Un desalojo marcado por momentos de tensión que finalizó con al menos una detención. Aunque el Trampolín aún no está vacío. El desalojo avanza muy poco a poco.

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