Rubén Zaballos tiene más de 100 pisos: "Estaría encantado de que me expropiasen a un precio razonable"

Rubén Zaballos, empresario gallego que en la actualidad tiene unas 100 viviendas, ha hablado con 'El Tiempo Justo' sobre el mercado de la vivienda , los grandes propietarios y las políticas públicas relacionadas con el acceso a una casa.

Zaballos, que asegura haber llegado a poseer cerca de 200 pisos y conservar actualmente alrededor de 100, ha explicado que la mayoría de estas viviendas se encuentran ahora destinadas al alquiler turístico mientras completa su proceso de venta. Rubén Zaballos ha defendido su decisión de abandonar el alquiler residencial: "No tenía protección jurídica suficiente y vi que no era una actividad rentable". El empresario ha añadido que gran parte de sus pisos se alquilaban anteriormente por importes inferiores a los 500 euros mensuales.

Alberto Ibáñez, colaborador de 'El Tiempo Justo' y diputado de Compromís, ha cuestionado la acumulación de viviendas de grandes propietarios y ha defendido una mayor intervención pública en el mercado inmobiliario.

Ibáñez ha criticado el modelo de inversión basado en la compra de inmuebles: "No me parece bien que usted tenga 200 pisos y no creo que tenga derecho a tener 200 pisos ni 50". Por su parte, Zaballos ha respondido que aceptaría una expropiación siempre que se realizara a precios de mercado: "Yo estaría encantado de que mañana el Gobierno me ofreciera un precio por mis pisos y se los vendería encantado".

Rubén Zaballos, sobre la revalorización de los pisos que en un principio compró tan baratos: "Eran casas que nadie quería o que estaban abandonadas"

El empresario ha explicado además que muchas de las viviendas adquiridas estaban ubicadas en pequeños municipios gallegos y se encontraban abandonadas o en mal estado. Rubén Zaballos ha defendido que la rehabilitación de los pisos le permitió recuperar inmuebles que antes estaban vacíos: "La media de precio de compra fueron 30.000 euros y el 90 % de los alquileres estaban por debajo de 300 euros al mes". Según ha afirmado, el aumento de la inseguridad jurídica y la baja rentabilidad han motivado su decisión de vender parte de su patrimonio e invertir en otros mercados.

Zaballos ha insistido en que el principal problema del acceso a la vivienda es la falta de nueva construcción. Ha resumido su postura explicando que "lo importante sería que en España hubiese más constructores para hacer más vivienda". También ha puesto en valor que el sector de la vivienda es uno de los más criticados y, que si esto sigue así, ya nadie querrá dedicarse a ello y el país se verá en un problema de verdad.