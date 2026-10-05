A primera hora de este lunes, Pedro Sánchez ha comparecido para comunicar su decisión de adelantar las elecciones generales al próximo domingo 29 de noviembre. A lo largo de la mañana se han ido sucediendo las reacciones, entre ellas, la de Santiago Abascal.

El líder de VOX ha comparecido desde la sede de su partido siendo muy claro con el Gobierno, al que no ha dudado en llamar "Gobierno de mafiosos": "Ahora, si los españoles quieren, tocará aplicar las recetas que nos devuelvan la libertad, la prosperidad y la paz que un Gobierno mafioso quiere arrebatarnos definitivamente".