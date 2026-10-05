A primera hora de este lunes, Pedro Sánchez ha comparecido para comunicar su decisión de adelantar las elecciones generales al próximo domingo 29 de noviembre. A lo largo de la mañana se han ido sucediendo las reacciones, entre ellas, la de Santiago Abascal.
El líder de VOX ha comparecido desde la sede de su partido siendo muy claro con el Gobierno, al que no ha dudado en llamar "Gobierno de mafiosos": "Ahora, si los españoles quieren, tocará aplicar las recetas que nos devuelvan la libertad, la prosperidad y la paz que un Gobierno mafioso quiere arrebatarnos definitivamente".
Además, ha apuntado que es "la última oportunidad que le queda a la mayoría de los españoles": "No lo van a conseguir. Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles", ha afirmado. Y, ante tal escenario, ha asegurado que, por su parte, no van a dejar pasar esta ocasión: "No la vamos a desaprovechar".
Por su parte, Emiliano García-Page, ha dicho que le parece bien este adelanto de elecciones, pero que espera que por fin se lleven las de otra manera: "Que se abra una etapa donde sean posibles los grandes consensos, no hablo de grandes coaliciones, grandes consensos".