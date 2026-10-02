Protestas en las inmediaciones del Congreso de los Diputados durante la votación de los decretos de la vivienda

El Congreso de los Diputados ha afrontado hoy una jornada decisiva por los dos reales decretos de vivienda impulsados por el Gobierno tras el caso de Maricarmen . La votación ha quedado marcada por el rechazo de Junts, PP, Vox y UPN . Junts ha mantenido su negativa y ha pedido retirar ambos decretos para negociar otro texto, al considerar que dificultará el acceso a la vivienda.

Mientras el debate ha avanzado, las protestas se han extendido alrededor del Congreso y la acampada de la Puerta del Sol ha continuado creciendo. Ruth Galán, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha reclamado en 'El Tiempo Justo' una respuesta contundente: "Nosotros pensamos que lo que ha ocurrido o lo que va a ocurrir más bien en este Congreso es que van a tirar los dos reales decretos".

"Desde luego vamos hacia una huelga general", ha declarado Galán. Por otro lado, Lucía Nistal, activista, ha cuestionado el posible adelanto electoral: "El adelanto electoral tiene pinta de ser otra vez tratar de meternos en esa disyuntiva de, o gobernamos el ‘supuesto’ gobierno progresista o viene la derecha". La activista ha añadido que la acampada continuará.

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