Óscar Puente , ministro de Transportes, se ha estrenado con una publicación a la que el Partido Popular no ha dudado en dar respuesta. Se trataba de una foto de Alberto Núñez Feijóo acompañado del mensaje 'Se huele el miedo'.

Después de que Pedro Sánchez anunciara este lunes el adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre, ya nos encontramos oficialmente en precampaña . Con ella han llegado los primeros movimientos de los políticos en redes sociales.

Por su parte, el Partido Popular ha respondido rescatando un vídeo que se grabó en 2023 con Óscar Puente como protagonista y que se ha mostrado en directo en 'El tiempo justo'. Joaquín Prat no ha dudado en pronunciarse al respecto: "Para contextualizar, lo que se escuchaban eran los lamentos del entonces alcalde de Valladolid, ahora ministro de Transportes, cuando sufrió un accidente visitando unas obras".

Joaquín Prat: "Que no anden con memeces"

Pero, lejos de quedarse callado, Óscar Puente ha vuelto a responder publicando cómo quedó su rodilla después de esta caída cargando contra el Partido Popular al que ha llamado "partido de miserables".

El presentador se ha mostrado conciso ante tal escenario: "Lo que debemos pedir a los políticos, a todos, es que ofrezcan soluciones a los problemas de los españoles y que no anden con estas memeces".

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