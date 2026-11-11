Las duras acusaciones de Alejandra a David, dueño de un restaurante: "Los empresarios y rentistas roban al trabajador"

Alejandra García, activista y politóloga, ha lanzado en 'El tiempo justo' duras acusaciones sobre David Ariza, propietario de un bar, al que ha acusado, entre otras cosas, de "robar el dinero" a sus trabajadores.

Alejandra García, que ha participado en las movilizaciones contra el rentismo y las condiciones laborales, ha defendido el seguimiento de los paros y ha asegurado que los piquetes informativos ejercen un derecho constitucional: "La huelga está siendo un éxito, pese a los intentos de criminalización”, ha afirmado.

Además, ha destacado que los trabajadores han salido a la calle para reclamar mejores salarios, alquileres más asequibles y unas condiciones de vida dignas. Sin embargo, David Ariza, que ha decidido mantener abierto su establecimiento, ha cuestionado los motivos de la convocatoria y ha responsabilizado al Gobierno de la presión fiscal y del encarecimiento de la vivienda.

El momento de mayor tensión ha llegado cuando García ha acusado directamente a empresarios y propietarios de viviendas de beneficiarse del esfuerzo de los trabajadores: "Los empresarios y rentistas roban al trabajador”, ha sentenciado la activista, que ha defendido que los beneficios empresariales proceden de una riqueza generada por los propios empleados. "Quienes generan la riqueza son los trabajadores y los empresarios se quedan una parte de ella. Eso se llama plusvalía", ha explicado.

Ariza, visiblemente molesto, ha respondido que mantiene su negocio asumiendo riesgos económicos y ha detallado que el coste de un empleado ha aumentado considerablemente en los últimos años: "Sin empresarios no hay trabajo, sin empresarios no hay dinero público", ha replicado. El hostelero también ha defendido su derecho a obtener beneficios después de haber invertido su patrimonio y ha señalado al Estado como responsable de buena parte de los problemas económicos.

David Ariza, propietario de un restaurante: "Sin empresarios no hay trabajo, sin empresarios no hay dinero público"

La discusión ha continuado con reproches personales, acusaciones de recibir financiación pública y referencias a las subvenciones sindicales. García ha cuestionado el destino del dinero recaudado mediante impuestos.

Finalmente, la tensión ha aumentado con la intervención de María Jamardo, periodista y colaboradora de 'El Tiempo Justo', que ha lanzado nuevos comentarios críticos durante el intercambio. Las acusaciones cruzadas han convertido la conexión en un enfrentamiento marcado por las diferencias sobre el papel de empresarios, trabajadores y administraciones públicas.

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