Esta desaladora se encuentra actualmente plagada de basura . Cada vez que sube el levante, los inmigrantes acampados en la playa se movilizan y cambian sus tiendas a este lugar, de tal manera que el campamento de la desaladora va creciendo .

Casi dos meses después de la llegada masiva de inmigrantes , los ceutíes quieren volver a la normalidad. Los vecinos de la ciudad se encuentran al límite ante esta situación insostenible. Y es que, Ceuta depende de una desalinizadora para el abastecimiento de agua potable.

'El tiempo justo' ha recibido las imágenes de un vecino ceutí en las que se puede percibir cómo está la zona actualmente. Tras ver el vídeo en directo, Joaquín Prat se ha pronunciado desde plató: "¿Cómo es posible que 53 días después todavía el realojo sea solo para 1700 inmigrantes? ¿Cómo es posible?", ha comenzado.

"Si se organizan mucho mejor ellos que lo que está organizando el mando único...", ha continuado. Ha sido entonces cuando ha dado paso a Andrea, reportera del programa en Ceuta que ha podido hablar con Marina, vecina de la ciudad.

Vecina ceutí: "Estamos totalmente olvidados"

"Estamos ya un poco desesperados, queremos soluciones. Esta es una playa de los ceutíes, ¿por qué ya no tenemos el derecho de venir aquí a pasar un día en familia? Están ocupando sitios nuestros. Que les den una solución, pero es que nosotros estamos totalmente olvidados", ha asegurado.