El grito desesperado de una ganadera: "Nos han tratado como delincuentes. No hay a quien votar"

Marta García, ganadera autónoma , ha denunciado en 'El Tiempo Justo' la presión que ha ido creciendo y que soporta el sector primario por los impuestos, la burocracia y el aumento de los costes .

La ganadera ha explicado que los autónomos han tenido que afrontar gastos económicos relacionados con notarios, proyectos, licencias, informes, etc., mientras sus márgenes se han reducido: "Desde el Gobierno cada vez nos ahogan más cargas burocráticas y unos impuestos increíbles. Estamos muy orgullosos de hacer algo tan importante como dar de comer a toda la sociedad española".

La entrevistada ha reclamado que los trabajadores del campo puedan desarrollar su actividad ·con libertad y con dignidad" y ha criticado unas normas que, según ha señalado, han aumentado las dificultades para mantener las explotaciones.

Marta García ha asegurado que los ganaderos trabajan todos los días del año, incluidos festivos, y ha destacado que las necesidades de los animales no permiten interrupciones: "Los ganaderos y los agricultores trabajamos 365 días al año". También ha reivindicado mejores servicios en los pueblos, donde, según ha explicado, faltan médicos, centros educativos y conexiones adecuadas. En este sentido, ha defendido atraer población a la España rural y ha señalado que existen viviendas vacías que podrían facilitar el relevo generacional.

Marta García, ganadera: "La carga burocrática cada vez nos ahoga más"

Entre las principales críticas, Marta García ha señalado el acuerdo de Mercosur, la protección del lobo ibérico y determinadas políticas medioambientales, que considera perjudiciales para el sector primario. También ha cuestionado la situación económica de las familias y ha afirmado que los costes han aumentado mientras el poder adquisitivo se ha reducido.

Esta ganadera ha insistido en que no rechaza la lucha contra el cambio climático, pero sí lo que considera "fanatismo climático". Frente a estas dificultades, ha pedido que las administraciones escuchen las reivindicaciones del campo y permitan a los autónomos seguir trabajando sin una carga burocrática que, según ha denunciado, "cada vez nos ahoga más".