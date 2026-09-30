El pasado 24 de septiembre, el delegado del Gobierno en Extremadura señaló en a ‘El tiempo justo’ por dar credibilidad a la entrevista que Cintia Rocho dio al programa sobre el encargo que recibió de la trama Leire para que fuese a por la jueza Biedma. Ahora, la Guardia Civil le ha tomado declaración.
Mientras el delegado cuestionaba la credibilidad de esta información, la entrevista provocaba nuevos movimientos en la investigación. Y es que la UCO ya se ha desplazado hasta Badajoz para interrogar a dos personas.
La primera, Cintia Rocho, que se ha ratificado ante los agentes en todo lo que contó en 'El tiempo justo'. En su entrevista, Cintia dejó claro que daba información al periodista que le entrevistaba, pero que las pruebas únicamente las aportaría a la Guardia Civil, y así ha sido.
La segunda, el hombre que habría actuado como intermediario de la familia a la que se le habría ofrecido a Cintia unirse. Este segundo entrevistado, según apuntan fuentes de la Guardia Civil, también habría confirmado contactos con las cloacas del PSOE.