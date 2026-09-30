El pasado 24 de septiembre, el delegado del Gobierno en Extremadura señaló en a ‘El tiempo justo’ por dar credibilidad a la entrevista que Cintia Rocho dio al programa sobre el encargo que recibió de la trama Leire para que fuese a por la jueza Biedma. Ahora, la Guardia Civil le ha tomado declaración.

Mientras el delegado cuestionaba la credibilidad de esta información, la entrevista provocaba nuevos movimientos en la investigación. Y es que la UCO ya se ha desplazado hasta Badajoz para interrogar a dos personas.