Se trata del hijo del ahora asesino confeso en prisión y a la espera de juicio. Así se ha podido comprobar en los vídeos de la cámara de seguridad del edificio.

Alfonso Egea ha traído unas imágenes exclusivas sobre el crimen de Sueca a 'El tiempo justo'. Un joven de 13 años fue asesinado a puñaladas. El autor de los hechos, el padre de un amigo de la víctima, confesó. Pero ahora, en las imágenes, se puede ver cómo aparece una segunda persona.

En primer lugar, se ve al hijo del asesino confeso y amigo de la víctima llegar solo. Más tarde, se ve al abuelo abandonar el edificio acompañado del tío del menor, que vuelve a salir minutos después. Hasta aquí, las imágenes coinciden con la versión de la familia.

El movimiento de abuela y nieto

Pero todo cambia una hora después cuando ocurre algo que llama especialmente la atención. El hijo del asesino confeso vuelve a aparecer, esta vez acompañado por su abuela. Ella sale del ascensor con un barreño verde y él lleva una bolsa. Salen del edificio y apenas dos minutos después regresan con las manos vacías.

Todo ocurre antes de que lleguen Policía y Guardia Civil, lo que supone una contradicción, ya que la familia había asegurado que nadie había salido de la vivienda aquella tarde. "A día de hoy, la explicación oficial es muy difícil de encajar", ha asegurado Alfonso Egea.

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