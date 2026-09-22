El programa ha realizado un 'timeline' para entender en qué momento pierde la vida Isak Andic y de cuándo datan todas las fotografías.

‘El tiempo justo’ ha tenido acceso en exclusiva a unas imágenes nunca antes vistas de la familia Andic. Unas imágenes en las que se puede ver a un Jonathan Andic en un ambiente familiar amistoso y cordial. Además, en fechas muy próximas al fallecimiento del fundador de Mango.

Tan solo dos días antes del accidente mortal de Isak, el 12 de diciembre, este mandó una imagen a su hijo con comentarios cariñosos. Menos de un mes antes comían juntos en un restaurante en Milán, acompañados también de las dos hijas de Isak.

Tan solo un poco antes, concretamente en el mes de noviembre, toda la familia posaba en Turquía, en Estambul, la ciudad de origen de Isak, donde conservaba familiares y amigos y a la que regresaba con frecuencia.

Esto significa que padre e hijo hicieron dos viajes juntos en poco más de un mes. En las fotografías se les puede ver juntos y, sobre todo, sonrientes y relajados.