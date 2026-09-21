Exclusiva | Hablamos con la jueza Biedma, tranquila tras las declaraciones de 'La Celsa': "Ha sentido respaldados sus temores"

'El Tiempo Justo’ ha hablado con la jueza Beatriz Biedma después de conocer el testimonio de Cintia Rocho , que aseguró que una persona del entorno de Leire Díez habría contactado con ella para actuar contra la magistrada .

Rocho relató que recibió información personal de Biedma y que las peticiones que recibió le hicieron entender que el objetivo podía ser intimidarla o amedrentarla. La jueza Biedma instruyó la causa relacionada con David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y su nombre también apareció en las anotaciones atribuidas a Leire Díez.

Cintia Rocho asegura que recibió información personal sobre Biedma y su entorno sin ningún motivo aparente

El testimonio de Rocho sitúa de nuevo a Biedma en el centro de las informaciones sobre las actuaciones del entorno de la denominada 'fontanera' del PSOE. La propia Rocho explicó que las personas que contactaron con ella estaban relacionadas con Leire Díez y que compartían un grupo de WhatsApp.

La líder de 'Los Rocho' describió la información que habría recibido sobre la magistrada: "A mí me mandaron la dirección de su casa, fotos de ella en su gimnasio, muchísimas cosas, muchísima información". Según su relato, nadie le habría indicado expresamente qué debía hacer con esos datos, pero interpretó que existía una intención de actuar contra la jueza. "Yo sabía que iban a por ella de alguna manera, de una o de otra forma", afirmó Rocho en su testimonio.

Tras conocer estas declaraciones, 'El Tiempo Justo' se puso en contacto con Beatriz Biedma para recabar su versión sobre los hechos y conocer su reacción ante el testimonio de Cintia Rocho. La magistrada ya había dejado constancia de que se había sentido amenazada y, de hecho, ya se personó como acusación particular en la causa relacionada con la denominada 'Trama Leire'.

'El tiempo justo' ha hablado en exclusiva con la jueza Biedma, que nos ha asegurado sentirse tranquila tras las declaraciones de 'La Celsa'. "En su escrito menciona tres meces su temor a un daño físico. Quiere dejar claro que una cosa es la Biedma jueza y la víctima. Va a pedir diligencias y siente respaldados sus temores gracias al testimonio de Cintia", ha contado Alfonso Egea.