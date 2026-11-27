El programa 'El tiempo justo' ha emitido en exclusiva el audio de la declaración de Cintia Rocho ante el juez Pedraz, en el que identifica a Sáenz de Tejada como la persona que contactó con ella y relata las presiones para actuar contra la magistrada, mientras el abogado niega cualquier comunicación.

El audio en exclusiva de la declaración de Cintia Rocho ante el juez Pedraz ha revelado detalles clave sobre el supuesto encargo que recibió para actuar contra la jueza Beatriz Biedma. La líder de la familia Rocho ha confirmado ante el magistrado de la Audiencia Nacional que mantuvo conversaciones con Luis Sáenz de Tejada y que no tiene ninguna duda sobre su identidad. Según ha explicado, ha reconocido su voz porque tiene una forma de hablar muy peculiar y fácilmente identificable. Durante aquella conversación, el exjuez se habría referido a la magistrada con expresiones como “es un **** grano en el culo” y habría llegado a decir, según el testimonio de Rocho, que “había que eliminarla”. Unas palabras ante las que ha asegurado que se ha negado a participar.

En el audio, Rocho también ha explicado que esas conversaciones le han permitido comprender mejor lo que estaba sucediendo y las intenciones de las personas implicadas. Ha insistido en que no tenía conocimiento de las cuestiones relacionadas con Leire ni con otras personas y que su contacto se limitaba al magistrado. La declarante ha defendido que, cuando recibió aquella comunicación, dejó claro que no estaba dispuesta a hacer ningún favor ni a participar en actuaciones contra la jueza. Su testimonio ha situado ahora a Sáenz de Tejada en el centro de la controversia, aunque el exjuez ha negado rotundamente cualquier contacto telefónico con ella.

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