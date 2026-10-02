Isabel Díaz Ayuso dijo en la Asamblea de Madrid que la posibilidad de que se aprueben los dos decretos por la vivienda impulsados por el caso de Maricarmen y las protestas en la Puerta del Sol había provocado que se viera afectado el mercado inmobiliario en Madrid : "En solo 12 horas se han hundido más de 2.000 pisos de alquiler en los portales inmobiliarios de la Comunidad de Madrid".

'El tiempo justo' ha analizado si se están retirando pisos de alquiler del mercado. El 1 de octubre, en tres horas, desaparecieron de un conocido portal inmobiliario 32 viviendas disponibles de alquiler en Madrid. En las horas siguientes, la caída continuó y sumó en total 46 viviendas. Lo cierto entonces es la que "la oferta fluctúa".

Joaquín Prat ha querido añadir un dato más que es que "desde hace cinco años hay 400.000 viviendas menos en España en alquiler"; tras lo cual ha dado paso a Javier Medina, multipropietario, para conocer la impresión de una persona con varios pisos en alquiler acerca de los cambios que plantea el Gobierno.

Medina ha comentado que cree que esa reducción de viviendas para alquiler en el mercado viene por las mencionadas medidas: "Yo personalmente tenía tres viviendas en alquiler tradicional y estoy a la espera de ver qué hago porque hay una inseguridad jurídica tremenda".

También ha añadido que tiene claro qué le diría al gobierno si pudiera dar su opinión: "No pediría ninguna ayuda, lo único que no metan la mano: si yo firmo un contrato con un inquilino hoy, que no pueda venir el gobierno el año que viene a cambiarme las condiciones de la LAU, que es lo que está haciendo constantemente, y que si el inquilino deja de pagar, el responsable sea el Estado en caso de que quieran que siga ese inquilino".

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