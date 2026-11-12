El quiosquero de Barcelona desmiente la versión de uno de los piquetes: "Yo no pegué ni increpé a nadie"

'El Tiempo Justo' ha hablado con José Luis Moráis , un quiosquero de Barcelona que ha denunciado haber sido obligado a cerrar su negocio por un grupo de manifestantes durante la jornada de huelga general.

El trabajador ha explicado que abrió su establecimiento a las ocho de la mañana y que, alrededor de las once, varios integrantes de un piquete se acercaron para exigirle que bajara la persiana. Según ha relatado, no recibió información ni explicaciones, sino gritos e imposiciones.

José Luis ha defendido su derecho a trabajar y ha lamentado la situación vivida: "Me obligaron a cerrar y no a ejercer mi derecho a no hacer la huelga". Además, ha reconocido que, aunque no sufrió ninguna agresión física, sí sintió miedo e intimidación ante la actitud del grupo. El quiosquero ha insistido en que su negocio ofrece un servicio informativo a los ciudadanos.

Durante la entrevista, José Luis ha criticado especialmente la actuación de los participantes en el piquete, algunos de los cuales llevaban ropa negra y tenían la cara cubierta. El afectado ha asegurado que la libertad de manifestación debe respetarse, pero también el derecho de quienes deciden no secundar una huelga: "Si ella reclama su derecho, yo reclamo el mío". Además, ha señalado que la violencia no representa los valores de una movilización sindical y ha lamentado que hayan utilizado la fuerza para impedirle trabajar. Las imágenes muestran cómo una mujer increpa al quiosquero mientras empuja un expositor con ruedas cuando este intenta recogerlo.

La versión de una de las piquetes del quiosquero de Barcelona: "Le pegó una bofetada a mi compañera"

Por otro lado, este programa también ha conseguido hablar con una de las personas que aparecen en las imágenes enfrentándose a José Luis, que ha justificado su reacción asegurando que había acudido a defender a una compañera.

Según ha explicado, el quiosquero habría insultado y golpeado previamente a otra integrante del grupo, algo que él ha negado rotundamente: "Yo no pegué ni increpé a nadie". La mujer ha defendido su comportamiento: "Yo no me veo agresiva".

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