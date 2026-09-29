Ricardo Alonso, copropietario de la empresa a la que muchos identificaron como “fondo buitre” y dueña del piso de Maricarmen, ha entrado en directo en 'El tiempo justo' tras haberse llegado a un acuerdo para comentar todo lo ocurrido.
En primer lugar, Joaquín Prat le ha preguntado qué considera que ha cambiado para que después de tantos años se haya conseguido un acuerdo y Maricarmen pueda volver a la casa donde ha residido 70 años, que es de su propiedad: "Han cambiado muchas circunstancias. El procedimiento se ha alargado prácticamente nueve años", ha comenzado.
"Una vez resuelta la situación, lo que hemos hecho es remitir un escrito a la Empresa Municipal del Suelo de Madrid. Entre todos, sobre todo con su intervención, se busca un instrumento para poder sentar a las abogadas del sindicato, a la señora Abascal y a nosotros", ha contado.
Acto seguido, y después de comentar cuál es su actividad, ha afirmado que se han distribuido "datos equivocados" acerca de la subida del alquiler del piso de Maricarmen: "Los medios ya se han hecho eco estos días para que no siga corriendo esa información que es falsa".