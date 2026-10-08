La abogada de Maricarmen, tras su fallecimiento: “Espero que haya una condena a España”

Maricarmen ha muerto en el hospital donde fue ingresada tras ser desahuciada de su casa. Su abogada, Beatriz Duro, apuntaba en 'El tiempo justo' que no sabe qué va a pasar ahora, pero recuerda que denunciaron ante Naciones Unidas la vulneración de España de su derecho a la vivienda y se instó a la jueza a que suspendiera el desahucio: "Espero que el procedimiento acabe con una condena a España".

Ante Naciones Unida, denunciaron la "vulneración de España del derecho a la vivienda de Maricarmen". A raíz de esta denuncia se pidió "que suspendiera el desahucio" pero esta orden "fue desoída". Por ello, ahora espera que el procedimiento continúe y que éste "acabe con una condena a España y que de ahí se puedan derivar responsabilidades al Estado por el atropello a los derechos humanos".

"Creo que hay muchos responsables", continuaba diciendo. Joaquín Prat le preguntaba por cómo afectó el proceso a Maricarmen y Beatriz explicaba: "A ver, la afectación es claro que es derivada del mismo procedimiento, cualquier persona que se enfrenta a esto con la perdida de su vivienda tiene una afectación en su salud directa y es muy evidente".

En su opinión el desahucio se podría haber suspendido porque no se podía "garantizar" con unas condiciones mínimas con respeto a la integridad de su representada: "Y, evidentemente, este desenlace no era el deseado pero se podría haber evitado".