Paz Padilla se emociona en la despedida del último programa de 'El show de Paz': "Lo hemos intentado desde el amor"

Hoy se baja definitivamente el telón de ‘El show de Paz’. El programa de las tardes del fin de semana se despide tras un verano de emociones, risas y algún que otro susto y lo hace con una emocionada Paz Padilla y su entregado equipo de colaboradores.
Y es que este no es un adiós cualquiera, es la despedida de un espacio televisivo que nació con la hermosa intención de sacar sonrisas y ayudar a quienes más lo necesitan, contando historias humanas que han logrado traspasar la pantalla.
Se apagan los focos de un plató en el que se han vivido momentos mágicos gracias a un grupo de profesionales que en cada entrega dieron lo mejor de sí mismos para llevar amor, luz y consuelo a los hogares que abrieron su mente y su corazón.
El final de ‘El show de Paz’ deja una mezcla de nostalgia y gratitud infinita hacia la audiencia y también hacia una maestra de ceremonias que ha hecho de la empatía su bandera ante los golpes de la vida:
"Hoy termina 'El show de Paz' (...) ¿Lo he hecho todo bien? pues seguramente no, pero de lo que no me cabe duda es que lo hemos intentado con la mejor de nosotros (...) Una buena atención no siempre garantiza el resultado, pero lo hemos intentado desde el amor y de eso yo me siento muy orgullosa".