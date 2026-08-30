Paz Padilla se emociona en la despedida del último programa de 'El show de Paz': "Lo hemos intentado desde el amor"

EL SHOW DE PAZ 30 agosto 2026

'El show de Paz' se despide con un programa muy especial en el que no han faltado las risas, la emoción y el recuerdo de los mejores momentos

Hoy se baja definitivamente el telón de ‘El show de Paz’. El programa de las tardes del fin de semana se despide tras un verano de emociones, risas y algún que otro susto y lo hace con una emocionada Paz Padilla y su entregado equipo de colaboradores.

Y es que este no es un adiós cualquiera, es la despedida de un espacio televisivo que nació con la hermosa intención de sacar sonrisas y ayudar a quienes más lo necesitan, contando historias humanas que han logrado traspasar la pantalla. Se apagan los focos de un plató en el que se han vivido momentos mágicos gracias a un grupo de profesionales que en cada entrega dieron lo mejor de sí mismos para llevar amor, luz y consuelo a los hogares que abrieron su mente y su corazón.