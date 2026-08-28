El altercado que ha vivido Alejandra Rubio con la prensa ha generado todo tipo de reacciones en el plató de '¡De lunes a viernes!' , sobre todo la de su madre, Terelu Campos, quien ha asegurado que acabó "descompuesta" tras descubrir la noticia. Además, la mayor de las Campos ha contado una experiencia que a ella también le ocurrió hace tiempo y que no ha pasado para nada desapercibida.

Pero antes de eso, Terelu ha dado las "gracias" por el hecho de que ni las agencias ni los paparazis "trabajen como antes": "He vivido momentos... a mí me han dado un golpe con mi hija en el coche. Por perseguirme, llevando a mi niña en el coche con su cochecito".

La colaboradora se ha parado ahí, matizando que todo ocurrió cuando estaba yendo a un centro comercial: "Si no guardas ni una mínima distancia de seguridad... ni una mínima... evidentemente es más normal que tú te des el golpe que no".

"Son cosas que pasaban antes. Me sorprende que haya gente que siga con esa práctica obsoleta", ha señalado Terelu Campos. En ese momento, esta ha vuelto a contar una experiencia que le ocurrió hace tiempo y de la que todavía se acuerda: "Yo he salido de un restaurante y os prometo que solo por salir de ahí han insultado a la pareja que iba conmigo".

Así ha reaccionado Terelu Campos a la noticia de Alejandra Rubio

Terelu Campos ha contado también en el programa cómo se enteró de lo ocurrido con Alejandra Rubio. “Me quedé muerta”, reconoce la colaboradora, que explica que fue al salir de trabajar y cuando se dirigía a cenar cuando una amiga le preguntó cómo estaba su hija. Hasta ese momento, Terelu no sabía nada de lo sucedido.