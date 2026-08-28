Si hay alguien que conoce, y mucho, la relación entre Encarna Sánchez e Isabel Pantoja , ese es Juanele Zafra , biógrafo de la periodista. Pero, además, aquí hay una tercera protagonista que tiene mucho que ver con ambas: Mila Ximénez . Y es que las tres estuvieron unidas por una relación marcada por la amistad, los celos y los conflictos . Mila trabajó junto a Encarna y fue una persona muy cercana a ella, mientras que la llegada de Isabel Pantoja a la vida de la periodista habría contribuido al distanciamiento entre ambas. Una anécdota que ha provocado todo tipo de reacciones en plató.

Juanele Zafra, durante el último programa de '¡De lunes a viernes!', ha contado una anécdota que explica a la perfección la relación que mantenían las tres: "Voy a contar una cosa que vais a alucinar, para que veáis la perversión que había entre estas tres mujeres".

Como ha contado, Encarna estaba "loca por Mila", pero esta no terminaba de ceder. Un día, Encarna le dijo a la periodista que se fuera a Cartier a por unos pendientes y se los llevara a La Moraleja: "Mila llegó a casa con esos pendientes y Encarna le dijo: 'Ya veremos si vuelves o no a la radio, tenemos que hablar... Gracias por traerme los pendientes".

"Quería humillar y manipular a Mila"

El shock de Mila Ximénez fue total, quedándose "descolocada": "Encarna le dijo que no eran para ella, que eran para Isabel Pantoja. Mandó a Mila a por unos pendientes de Cartier para Isabel para humillar y manipular a Mila, y decirle: 'Paso de ti, tengo otro interés'".

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