Alejandra Rubio ha vivido un complicado altercado con un paparazzi , algo que no ha tardado en denunciar en redes sociales, y Terelu Campos , su madre, ha reaccionado a ello durante el último programa de '¡De lunes a viernes!' .

" Me quedé muerta ", cuenta Terelu, señalando que se percató de lo ocurrido al salir de trabajar y dirigirse a cenar. "Una amiga me dijo que cómo estaba Alejandra. No había visto nada y, automáticamente, antes de llamar a Alejandra, vi el vídeo y me descompuse, te lo digo en serio", cuenta Terelu Campos .

Pues bien, Terelu Campos ha confesado que Alejandra se encuentra en estos momentos bien: "Fue un mal rato que se llevó, en el estado en el que está ahora mismo. En cualquier momento va a dar a luz a su niña".

Y es que hay que recordar que la joven se encuentra en la recta final de su segundo embarazo : "No me merezco que pongan en peligro mi vida y la de mi familia", diría una Alejandra Rubio completamente consternada .

"Estoy bien, estoy sorprendida y, en cierta manera, triste", ha señalado la mayor de las Campos instantes antes de ver las imágenes en las que su hija relata el "horrible" episodio que había vivido.

La colaboradora escribió en ese instante a su hija para hablar con ella: "Estaba un poco más tranquila, pero había alucinado con lo que había ocurrido. Sobre todo, innecesariamente. A veces no merece la pena arriesgar la vida por nada. Tenemos compañeros que hacen cosas muy difíciles para conseguir buenas exclusivas".

Por otro lado, Terelu Campos nos ha dejado una profunda reflexión: "Lo que me parece triste es que, por una persona así —porque es una persona, no es su profesión, quiero dejarlo claro—, que haya tenido este comportamiento indeseable, no se puede meter a todos los compañeros de la prensa".

Alejandra Rubio se estaría planteando denunciar

En cuanto a si piensa denunciar o no, Terelu Campos asegura que se lo está planteando: "Ante manifestaciones que he visto de algunos compañeros, a lo mejor sí le doy mi opinión de lo que debe hacer".

Terelu Campos cuenta su experiencia con un paparazzi

El altercado que ha vivido Alejandra Rubio con la prensa ha provocado todo tipo de reacciones en el plató de '¡De lunes a viernes!', especialmente la de su madre, Terelu Campos, quien ha reconocido que terminó "descompuesta" al conocer la noticia. Además, la mayor de las Campos ha aprovechado para compartir una experiencia similar que ella misma vivió hace tiempo y que, como era de esperar, no ha pasado desapercibida.

Antes de hacerlo, Terelu ha dado las "gracias" por el hecho de que ni las agencias ni los paparazis "trabajen como antes": "He vivido momentos... a mí me han dado un golpe con mi hija en el coche. Por perseguirme, llevando a mi niña en el coche con su cochecito". La colaboradora ha explicado que todo ocurrió cuando se dirigía a un centro comercial: "Si no guardas ni una mínima distancia de seguridad... ni una mínima... evidentemente es más normal que tú te des el golpe que no".

"Son cosas que pasaban antes. Me sorprende que haya gente que siga con esa práctica obsoleta", ha señalado Terelu Campos. En ese momento, la colaboradora ha recordado otra situación que vivió hace años y que todavía tiene presente: "Yo he salido de un restaurante y os prometo que solo por salir de ahí han insultado a la pareja que iba conmigo".

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