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El show de Paz

EL SHOW DE PAZ29 agosto 2026

La emotiva historia de Conchi y su hijo, con Trastorno autista: "A las madres nos da pánico pensar en cuando ya no estemos"

La historia de esta madre gallega ha emocionado a los colaboradores de 'El show de Paz' y muy especialmente a Fabiola Martínez, quien se siente tremendamente identificada con ella
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Conchi y su hijo Ricardo han visitado el plató de 'El show de Paz' para dar visibilidad al Trastorno autista que casi medio millón de personas sufren en España y que aún hoy, en pleno 2026, sigue siendo un estigma incomprensible.

Juntos le han explicado a Paz Padilla y a los colaboradores del programa lo difícil que está siendo el camino, además de participar en la cámara oculta de esta semana que ha contado con una heroína de paz muy especial.

En España hay 450.000 personas diagnosticadas con autismo, o lo que es lo mismo una de cada cien. Una de esas personas es el hermano de Julia, la víctima de la cámara oculta, y que fue diagnosticado con autismo a los diez años. La gancho es Paula, una amiga de Julia.

Fabiola Martínez se emociona al hablar sobre el mayor miedo que tiene con respecto a su hijo Kike

La historia de Conchi y su hijo Ricardo ha emocionado a Fabiola Martínez porque ella también sabe muy bien lo que es sentir miedo. La colaboradora de 'El show de Paz' se ha sentido muy identificada con Conchi porque, al igual que esta madre gallega, ella también piensa con temor en el día en el que ya no esté:

"Es una realidad tan oscura para nosotras las madres que a veces solo verbalizarlo nos duele muchísimo, porque la sociedad no nos entiende. A veces nos negamos hacer ese duelo".

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