La emotiva historia de Conchi y su hijo, con Trastorno autista: "A las madres nos da pánico pensar en cuando ya no estemos"

Conchi y su hijo Ricardo han visitado el plató de 'El show de Paz' para dar visibilidad al Trastorno autista que casi medio millón de personas sufren en España y que aún hoy, en pleno 2026, sigue siendo un estigma incomprensible .

Juntos le han explicado a Paz Padilla y a los colaboradores del programa lo difícil que está siendo el camino, además de participar en la cámara oculta de esta semana que ha contado con una heroína de paz muy especial.

En España hay 450.000 personas diagnosticadas con autismo, o lo que es lo mismo una de cada cien. Una de esas personas es el hermano de Julia, la víctima de la cámara oculta, y que fue diagnosticado con autismo a los diez años. La gancho es Paula, una amiga de Julia.