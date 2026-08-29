Guillermo, el ingeniero que ha revolucionado la ayuda humanitaria, en 'El show de Paz': sus prótesis ya llegan a los más necesitados en 70 países

EL SHOW DE PAZ 29 agosto 2026

Con su filantrópico proyecto, Guillermo ha devuelto la autonomía y la esperanza a cientos de personas en decenas de países a lo largo de todo el mundo

Guillermo Gauna-Vivas, conocido en redes como Guillermo Martínez, es un ingeniero español que ha revolucionado la ayuda humanitaria mediante el uso de la tecnología y que hoy visita ‘El show de Paz’.

Con tan solo 22 años compró su primera impresora 3D para fabricar juguetes, pero pronto descubrió el enorme potencial de esta herramienta que acababa de adquirir. En el año 2017, durante un voluntariado en Kenia, entregó sus primeras prótesis mecánicas de brazos personas necesitadas del país africano. Este viaje fue el inicio de su ONG ‘Ayúdame3D’, una organización sin ánimo de lucro que desde entonces diseña, fabrica y distribuye dispositivos biomecánicos a lo largo del mundo.

Con su filantrópico proyecto, Guillermo ha devuelto la autonomía y la esperanza a cientos de personas en más de 70 países. Los últimos lugares donde su organización ha enviado prótesis son las zonas de conflicto de Ucrania y Gaza: "El motor que nos mueve son las personas a las que ayudamos, yo me doy cuenta con todo esto de que hay personas que nunca han sido ayudadas y que también merecen que la tecnología esté para ellos. Quiero que todo el mundo sepa que existimos, que no haya nadie en el mundo que necesite ayuda y que no sepa que estamos aquí para ellos, tenemos que llegar a todo el mundo que nos necesite". Vanesa y su hijo Mateo agradecen a Guillermo su labor