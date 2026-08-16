Paloma Parra, "la abuela culturista", víctima de una cámara oculta: "Prefiero mis músculos a tus cartucheras"

Este domingo, la sección 'Héroes de Paz' se adentra en el exigente mundo del culturismo , un estilo de vida que va mucho más allá de levantar pesas y esculpir el cuerpo. 'El show de Paz' busca rendir homenaje a la disciplina, constancia y sacrificio extremo que define a estos atletas dedicando la sección a una de esas personas.

Paloma Parra practica el culturismo y en numerosas ocasiones se ha tenido que enfrentar a la superficialidad con la que a menudo se juzga esta disciplina. Y es que Paloma, a sus 59 años, es abuela y se ha hecho tres veces con el título de campeona del mundo de culturismo.

Gracias a la cámara oculta en la que Paloma ha sido la "víctima", 'El show de Paz' pretende derribar los fuertes prejuicios y estereotipos sociales a los que se enfrentan diariamente las personas que practican culturismo.

De este modo, 'Héroes de Paz visibiliza las barreras emocionales y sociales que estos deportistas deben romper para ser respetados por su verdadero valor humano y competitivo.

La entrevista de Paloma Parra en 'El show de Paz'

Paloma, en compañía de su marido Rubén y gancho de la cámara oculta, ha sido testigo de una clara discriminación a un chico culturista en una tienda de deporte, una situación ante la que no ha podido quedarse callada y que ha sacado la versión más reivindicativa de la atleta: "Prefiero mis músculos a tus cartucheras".