Paloma Parra, "la abuela culturista", víctima de una cámara oculta: "Prefiero mis músculos a tus cartucheras"

Este domingo, la sección 'Héroes de Paz' se adentra en el exigente mundo del culturismo, un estilo de vida que va mucho más allá de levantar pesas y esculpir el cuerpo. 'El show de Paz' busca rendir homenaje a la disciplina, constancia y sacrificio extremo que define a estos atletas dedicando la sección a una de esas personas.
Paloma Parra practica el culturismo y en numerosas ocasiones se ha tenido que enfrentar a la superficialidad con la que a menudo se juzga esta disciplina. Y es que Paloma, a sus 59 años, es abuela y se ha hecho tres veces con el título de campeona del mundo de culturismo.
Gracias a la cámara oculta en la que Paloma ha sido la "víctima", 'El show de Paz' pretende derribar los fuertes prejuicios y estereotipos sociales a los que se enfrentan diariamente las personas que practican culturismo.
De este modo, 'Héroes de Paz visibiliza las barreras emocionales y sociales que estos deportistas deben romper para ser respetados por su verdadero valor humano y competitivo.
Paloma, en compañía de su marido Rubén y gancho de la cámara oculta, ha sido testigo de una clara discriminación a un chico culturista en una tienda de deporte, una situación ante la que no ha podido quedarse callada y que ha sacado la versión más reivindicativa de la atleta: "Prefiero mis músculos a tus cartucheras".
Tras enterarse de que se trataba de una cámara oculta, Paloma le ha reconocido a Paz Padilla en una entrevista exclusiva que es incapaz de quedarse callada ante las injusticias: "Yo no hay nada que soporte menos que el hecho de que se metan con el físico de las personas, yo puedo aguantar que te metas con mi forma de vestir, pero no con el cuerpo, y menos aún si se meten con una persona que no se puede defender. Tú no sabes lo que ha pasado esa persona en la vida como para que tú vengas a opinar sobre algo que no te importa".