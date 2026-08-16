Jenni Alcoholado confiesa que sufrió anorexia de pequeña: "Estaba obsesionada con el cuerpo"

El show de Paz 16 agosto 2026

La confesión de Jenni Alcoholado sobre la obsesión con el cuerpo.

Paz Padilla recibe en el plató de 'El show de Paz' al entrenador de la famosos Martín Giacchetta y junto a los colaboradores del programa charlan sobre el culto al cuerpo y la obsesión por el mismo. En un momento dado, Jenni Alcoholado ha confesado que estuvo muy obsesionada con su cuerpo en el pasado y que esto le hizo sufrir anorexia.

La confesión de Jenni Alcoholado: sufrió anorexia en el pasado Paz Padilla hace alusión al cuerpo de Jenni Alcoholado (considera que está "muy bien definido y bien musculado" debido a su entrenamiento) y es cuando la influencer aprovecha para confesar lo siguiente: "La salud no siempre está atada a los cánones de belleza en los que estamos todo el día expuestos". "Yo soy una chica que le gusta comer sano, entrenar, hacer todo tipo de deportes, pero yo, por ejemplo, tengo complejos de ciertas partes de mi cuerpo, que es mi forma, es mi genética. Si tengo barriguita o tengo más tal y quiero quitármela, es mucho más complicado", continúa relatando Jenni.