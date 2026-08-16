Jenni Alcoholado confiesa que sufrió anorexia de pequeña: "Estaba obsesionada con el cuerpo"

Paz Padilla recibe en el plató de 'El show de Paz' al entrenador de la famosos Martín Giacchetta y junto a los colaboradores del programa charlan sobre el culto al cuerpo y la obsesión por el mismo. En un momento dado, Jenni Alcoholado ha confesado que estuvo muy obsesionada con su cuerpo en el pasado y que esto le hizo sufrir anorexia.
Paz Padilla hace alusión al cuerpo de Jenni Alcoholado (considera que está "muy bien definido y bien musculado" debido a su entrenamiento) y es cuando la influencer aprovecha para confesar lo siguiente: "La salud no siempre está atada a los cánones de belleza en los que estamos todo el día expuestos".
"Yo soy una chica que le gusta comer sano, entrenar, hacer todo tipo de deportes, pero yo, por ejemplo, tengo complejos de ciertas partes de mi cuerpo, que es mi forma, es mi genética. Si tengo barriguita o tengo más tal y quiero quitármela, es mucho más complicado", continúa relatando Jenni.
"Yo sufrí anorexia y estuve muy obsesionado con el cuerpo, el físico y la alimentación. Lo que he aprendido que lo más importante es sentirte con energía, con fuerza, entrenar, pero no obsesionarte con un físico concreto", confiesa la creadora de contenido.
Más adelante, Jenni Alcoholado ha añadido que esto sucedió siendo pequeña. Se llegó a obsesionar con el entrenamiento, entrenaba más que nadie y quería continuamente quemar calorías, hasta cuando se tenía que marchar a casa a descansar: "Te obsesionas hasta el punto de querer más, nunca es suficiente", lamenta.