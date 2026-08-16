Fabiola Martínez, muy dolida con Bertín Osborne tras sus últimas declaraciones: "Deberías explicárselo a tu hijo Carlos"

Fabiola Martínez siempre ha hablado en muy buenos términos de Bertín Osborne , su expareja y padre de sus dos hijos. De hecho, ha llegado a defenderle en más de una ocasión . Pero, en esta ocasión, la venezolana se muestra muy decepcionada por lo que el cantante ha dicho sobre el amor , lo cual la señala directamente.

Las duras palabras de Bertín Osborne

Durante la presentación de un evento, Valeria Mazza le preguntó a Bertín Osborne que qué era el amor para él, a lo que el presentador respondió lo siguiente: "Ay, qué buena pregunta. Yo llevo cincuenta años intentándolo encontrar todavía. O sea, la respuesta exacta no la tengo". Sin duda, unas palabras que han sorprendido a todos, pero especialmente a Fabiola Martínez, con quien ha compartido muchos años y ha llegado a formar una familia.

Fabiola Martínez responde, dolida y decepcionada, a Bertín Osborne

Paz Padilla le pregunta a Fabiola qué piensa y siente al escuchar esto: "Me genera una profunda tristeza porque yo estaba convencida de que teníamos dos hijos maravillosos fruto del amor. Pero, si para él no lo ha sido... no lo se, no sé qué decir, la verdad. Me ha dejado descolocada", es su sincera respuesta, visiblemente dolida por lo sucedido.

"Yo sí he estado enamorada porque, si no, no aguanto veinte años", añade la colaboradora de 'El show de Paz'. Asegura que ella siempre se ha sentido amada por Bertín, pero ahora duda de si su amor no era tan sincero por su parte: "Si él ahora reniega de todo eso, yo no sé qué decir. Igual estaba en un matrimonio tormentoso y yo no me daba cuenta".