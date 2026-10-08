La reflexión de Ana Rosa:" Es una huelga contra la oposición, por lo que puedan hacer en un futuro. Ni en Matrix"

Ana Rosa Quintana ha arrancado el programa de este jueves 8 de septiembre rindiéndole un pequeño homenaje a Maricarmen , la anciana que ha fallecido dos semanas después de ser desahuciada de su casa. Además, la presentadora ha tratado otros temas como el de la huelga convocada para el próximo 11-N.

"Tras dos semanas en el hospital ha muerto Maricarmen. Más allá de un símbolo, era una persona. Como dice Susana Díaz, el mayor homenaje que podemos hacerle es dejarla irse con dignidad. Su abogada ha dicho que la lucha de Maricarmen por una vivienda digna continúa y pide un pacto de Estado, no reales decretos. También señala que la misma Maricarmen no quería que se hiciera un uso partidista de su figura. Un día antes de su desahucio culpaba a todos los poderes públicos por igual. Nuestro pésame a su familia y amigos", ha comenzado la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa'.

Ana Rosa Quintana: "El día 11 se pegan las pancartas y el 13 los carteles"

"Mientras, los sindicatos CSIF y USO se desmarcan de la huelga general del día 11 de noviembre, al considerar que tiene connotaciones políticas. Casualmente se convoca tan solo dos días antes del arranque de la campaña, convirtiéndose de esta manera en el primer acto de campaña. El día 11 se pegan las pancartas y el 13 los carteles. Es una huelga contra la oposición, por lo que puedan hacer en un futuro. Ni en Matrix. En este mundo al revés, al presidente solo le queda pedir la dimisión del jefe de la oposición. Dimita, señor Feijóo. De esta manera, apartarían de la presidencia al líder de la oposición antes de que se vote. Proponemos la moción de censura preventiva", ha continuado.

Ana Rosa ha sentenciado: "Fue ese mismo Parlamento el que nombró presidente a Sánchez. Cuando a él lo invistieron, ese Parlamento sí estaba con la gente de la calle. ¿No es gente de la calle la gente que se manifiesta por Ceuta? ¿No era gente de la calle las personas que se manifestaban contra la Amnistía? Ahora Bolaños reconoce que la Amnistía fue una compra de votos. También sabemos gracias a la UCO que las cloacas del PSOE presuntamente intentaron eliminar a la juez Biedma. Entiéndase eliminar como un eufemismo, porque la palabra exacta es asesinar. Para esto hay que valer. Como escribió Valle-Inclán en Tirano Banderas: "la guerra no se estudia en los libros. Todo reside en haber nacido para ello".