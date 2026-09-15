Las prisiones de Ceuta, al límite: los reclusos aumentan un 120% y los funcionarios denuncian el desbordamiento

'El programa de Ana Rosa' investiga lo que está ocurriendo con las prisiones de Ceuta , que se encuentran al límite debido al fuerte aumento de reclusos registrado desde el pasado 2 de agosto. El centro penitenciario de la ciudad autónoma, considerado habitualmente tranquilo, ha recibido más de 100 internos nuevos y actualmente alberga a más de 360 personas .

El incremento de la delincuencia tras los acontecimientos del 30 y 31 de julio ha provocado un aumento de las detenciones y, posteriormente, de los ingresos en prisión. La situación también está afectando a los funcionarios, que aseguran encontrarse desbordados ante una población reclusa más numerosa y con un perfil delictivo considerado más peligroso que el habitual. Entre los delitos más frecuentes se encuentran los robos con fuerza y violencia, los atentados contra la autoridad, las lesiones y las agresiones sexuales.

Funcionario de prisiones, sobre el aumento de ingresos de reclusos: “Hemos tenido un incremento por encima de los 120”

Un funcionario de prisiones explicó que la situación ha empeorado considerablemente y expresó que: “La presión asistencial está aumentando. Desde el día 2 de agosto hasta la fecha de hoy hemos tenido un incremento por encima de los 120”.

El trabajador también alertó de los problemas sanitarios registrados en el centro y señaló que: “Estamos viendo brotes de tuberculosis, varicela, impétigo y sarna”. Según el funcionario, estas circunstancias suponen un riesgo tanto para los trabajadores como para los propios internos. La presión sobre las instalaciones y el personal dificulta además la atención adecuada a los reclusos, mientras las prisiones deben hacer frente a una situación que, según los trabajadores, resulta cada vez más difícil de controlar.

Además, el juzgado de Ceuta que estudiaba la actuación, o la falta de actuación, del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, se ha inhibido en favor de la Audiencia Nacional. De esta forma, serán las juezas de la Audiencia Nacional, entre ellas María Tardón, quienes continúen investigando lo ocurrido durante los días 30 y 31 de julio. Mientras tanto, los funcionarios reclaman soluciones ante el aumento de internos y esperan que la colaboración con Marruecos contribuya a normalizar la situación.