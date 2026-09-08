Ana Rosa Quintana ha conectado en directo con Bruselas, desde donde ha podido hablar con Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta. Durante su conversación, el presidente ceutí ha confirmado que no tuvo constancia hasta el día de ayer de la visita del ministro Marlaska a la ciudad autónoma de este mismo martes.

Además, ha contado en directo las reuniones que tiene previstas en la capital belga: "Vamos a tener reunión con el comisario de Interior, con la comisaria para Asuntos del Mediterráneo, con la presidenta del Parlamento Europeo, con el presidente del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Europeo, que es la formación política más numerosa en dicha asamblea y con el propio Grupo Parlamentario Popular".

Todo ello, con un claro objetivo: "Poner de manifiesto la realidad de Ceuta y en particular el momento tan crítico que estamos viviendo. Como hemos dicho muchas veces, el momento más difícil de la historia de Ceuta que surge como consecuencia de la invasión que sufrimos las pasados días 30 y 31 de julio".