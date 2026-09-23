La indignación de Ana Rosa ante las joyas de Zapatero: "Como no venían con ticket regalo, su estrategia consiste en pedir a Arabia Saudí un certificado"

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado en un escrito que la procedencia de las joyas encontradas en el registro fueron un regalo de Arabia Saudí en el año 2007. Ahora, el expresidente pide al juez la colaboración de la monarquía saudí para corroborar su relato.

Ana Rosa Quintana ha mostrado su indignación con el 'no ticket' de las joyas de Zapatero: "A rey muerto, relato puesto. Resulta que las joyas de Zapatero no eran de su tía, como dijo su portavoz, ni una herencia, como dijo Gertrudis, eran un regalo del rey Saudí Abdalá, fallecido en 2015. No hay nada mejor que señalar a un rey que lleva muerto once años, y que por lo tanto no puede dar explicaciones. La excusa perfecta, porque si los Reyes Magos de Oriente le regalaron las joyas en 2007, los presuntos delitos fiscales, de contrabando y de cohecho habrían prescrito", ha dicho.

La presentadora ha apuntado: "Por algo el expresidente se ha buscado como abogado al rey Midas del derecho procesal. La imagen de Zapatero y su reputación política va a quedar tocada para siempre, porque él mismo redactó un código ético para que los presidentes no se quedaran con regalos. La vengüenza no prescribe, aunque se libra de responsabilidades penales, y nunca sabremos si el regalo lo encontró en el roscón de Reyes de Abdalá, en un Kinder Sorpresa o si en realidad fue una comisión. Una comisión sin afán patrimonial, claro. Como las joyas no venían con ticket regalo, la estrategia de Zapatero consiste en pedir a Arabia Saudí un certificado. Zapatero sabe que los saudíes nunca colaboran, por lo que le dice al juez Calama que se convierta en Lawrance de Arabia y se adentre en el desierto saudí a buscar él mismo las pruebas".

Ana Rosa Quintana: ".En vez de hablarse de Ceuta, el debate se centra en si el gas pimienta es un arma o un condimento"

"Todo esto la quedado en un segundo plano con la cortina de humo del gas pimienta en la sesión de control más tóxica que se recuerda. En vez de hablarse de Ceuta, el debate se centra en si el gas pimienta es un arma o un condimento. Sánchez, desde la ONU, habla de Mari Carmen. La culpa del desahucio de Mari Carmen es del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, que le dieron soluciones habitacionales. La ruinosa política de vivienda del Gobierno no tiene culpa de nada", ha sentenciado durante el directo.

En ocho años ha hecho el doble de nada, nada de nada. No han sacado adelante el decreto de vivienda que prometieron, el precio de las casas ha subido un 50% desde 2018, la inflación se ha comido los salarios, y los desahucios superan todos los récords. Solo en 2025 se han producido 25.000 desahucios. Pero Sánchez no es responsable de que los jóvenes no puedan irse de casa, ni de que echen a los mayores de las suyas. Qué puede hacer Sánchez, si él solo es el el presidente del Gobierno. Como dijo ayer, ni siquiera es el marido de Begoña Gómez.