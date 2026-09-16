La grave denuncia de un vecino de Ceuta: "68 niñas marroquíes aseguran que su ejército les obligó a cruzar a Ceuta"

Un grupo de 68 niñas marroquíes , de entre 10 y 14 años , aseguran haber sido obligadas a cruzar a Ceuta el pasado 30 de julio. Según el testimonio recogido por un vecino en 'El Programa de Ana Rosa' , las menores se encontraban en un orfanato situado a unas cuatro horas de Ceuta cuando, sobre las cinco de la mañana , soldados marroquíes las despertaron , las introdujeron en un autobús y las llevaron hasta la frontera.

El trabajador del centro de menores en el que se encuentran las pequeñas habría relatado que las niñas, que están en una situación vulnerable, han comenzado poco a poco a contar lo ocurrido.

Juan José, vecino de Ceuta: "Un trabajador del centro de menores nos ha asegurado que poco a poco las niñas han contado que fueron obligadas a cruzar la frontera"

Juan José, uno de los vecinos entrevistados en 'El Programa de Ana Rosa', ha asegurado que considera que las autoridades españolas ya conocen esta información, aunque no se hayan hecho pública: "Poco a poco se va a ir descubriendo la realidad de lo que está pasando. Todo lo que diga Pedro Sánchez va a suceder lo contrario", ha dicho en directo.

El vecino también ha mostrado su preocupación por la situación de la zona en la que vive, justo en la Playa del Trampolín, y ha explicado que durante la madrugada se producen enfrentamientos entre grupos y numerosos problemas de delincuencia. Según su testimonio, desde de las tres o cuatro de la mañana, "la situación se vuelve especialmente complicada".

Además, varios residentes de las proximidades de la playa del Trampolín han observado durante estos días cómo algunos vehículos procedentes de Marruecos se acercaban a personas migrantes que permanecían en territorio ceutí para entregarles diferentes objetos, como bolsas con ropa o mochilas. Juan José asegura que: "Esto está organizado y desde el Gobierno de Marruecos están facilitándoles todo a los migrantes".

El vecino también ha cuestionado las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificándole de "mentiroso compulsivo" y afirmando que "nada de lo que diga se lo cree la población ceutí".