Exclusiva | Abogado presente en las reuniones con la cloaca: "Intuyo que querían hacerle daño físico a la jueza Biedma"

'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar en exclusiva con uno de los abogados que advirtió a la jueza Biedma de que la 'trama Leire' estaba maniobrando contra ella y que se habían puesto en contacto con el clan de 'Los Rochos' para actuar contra la magistrada.

El abogado presente en las reuniones de las cloacas del PSOE, ha relatado en exclusiva en 'El Programa de Ana Rosa' que tuvo que alertar a la jueza Beatriz Biedma de unos presuntos movimientos para actuar contra ella y así obstaculizar la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Según su testimonio, un exjuez vinculado a las presuntas cloacas del Partido Socialista, Sánchez Tejada, se reunió con él en un restaurante y le planteó una estrategia basada en presentar numerosas querellas para bloquear el procedimiento judicial. El letrado ha asegurado que trasladó esta información a la jueza y que incluso llegó a temer por su integridad física: "Intuyo que querían hacerle daño físico a Beatriz Biedma, o al menos darle un susto".

Durante la entrevista, el abogado ha explicado que acudió al despacho de la magistrada para contarle lo sucedido y advertirle de las posibles consecuencias de estas maniobras.

Según ha relatado, el objetivo de la propuesta habría sido paralizar la causa del hermano del Presidente, mediante una acumulación de acciones judiciales que complicaran el avance del caso: "Lo que me propone esa Tejada es inundar el juzgado a base de querellas para paralizarlo todo", ha afirmado.

Además, ha señalado que comunicó a Beatriz Biedma los contactos que, según su versión, se produjeron con el clan de los Rochos para actuar contra ella. No obstante, ha explicado que estas personas se negaron a participar en cualquier susto o amenaza contra la jueza: "Los Rochos desde el primer momento declinaron".

El abogado afirma que el exjuez Sánchez Tejada le propuso llenar el juzgado de querellas para paralizar la investigación contra David Sánchez

El nombre del abogado aparece en la declaración de la magistrada, un hecho que podría resultar relevante para la investigación. Por ahora, queda saber qué importancia concede la Fiscalía Anticorrupción a este testimonio y si alguna acusación popular solicita formalmente que el letrado declare como testigo.

El propio abogado ha manifestado su disposición a colaborar con la Justicia si recibe una citación oficial: "Si me llaman como testigo, estoy obligado a declarar todo lo que sé". Mientras tanto, el caso continúa pendiente de nuevos avances por parte de la policía que permitan aclarar estos contactos y si verdaderamente existió en algún momento un intento de obstaculizar la investigación sobre David Sánchez.

MÁS NOTICIAS