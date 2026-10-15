Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP, sobre las elecciones: "En noviembre votaremos por la decencia o por la delincuencia"

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP, que se ha mostrado muy crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante la entrevista, la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha defendido las elecciones del 29 de noviembre de 2026 como una disyuntiva entre la decencia y la delincuencia . Esta declaración se alinea con sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez y la difusión de un manifiesto con acusaciones contra el Ejecutivo.

Álvarez de Toledo, ha reclamado una "revolución de la decencia" y ha defendido la necesidad de un cambio político.

Sobre la posibilidad de convertirse en la número dos de las listas de Madrid, detrás de Alberto Núñez Feijóo, la diputada no ha confirmado la información y ha insistido en la importancia de las próximas elecciones.

Además, ha definido la situación política como un enfrentamiento entre dos opciones: "Yo solo no suelo gustar de las simplificaciones binarias, pero en estas elecciones hay que elegir entre decencia o delincuencia”. La diputada del PP ha calificado los últimos años como "un paréntesis verdaderamente negro de la historia" y ha pedido a los ciudadanos que recuperen el orgullo por España y sus representantes políticos.

La política ha acusado al Ejecutivo de ocultar información sobre la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas españolas de Ceuta, coincidiendo con la llegada masiva de migrantes a la ciudad. Ha exigido explicaciones al presidente del Gobierno y ha cuestionado la actuación de varios miembros del Ejecutivo.

Sobre las relaciones con Marruecos, ha defendido una postura de firmeza y respeto mutuo: "La soberanía española se defiende, seremos absolutamente implacables y clarísimos en eso". También ha expresado su preocupación por las presuntas presiones y amenazas contra la jueza que investiga al hermano de Sánchez, y ha reclamado que se aclare quién habría ordenado eliminarla. A su juicio, estas cuestiones han puesto en evidencia la gravedad de la situación institucional y la necesidad de proteger la independencia judicial.