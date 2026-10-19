Ana Rosa, sobre Begoña Gómez: "Un jurado popular no juzgará un beso, juzgará esos dos presuntos delitos"

En 'El Programa de Ana Rosa' , su presentadora ha analizado en directo una de las imágenes más comentadas de este fin de semana, el beso de Pedro Sánchez a su mujer, Begoña Gómez , durante un mitin de su partido de cara a las próximas elecciones del 29N.

"Estamos ante la precampaña del amor. Un amor muy Maduro. Nunca hemos visto un beso menos espontáneo desde la época de los Kirchner. El beso de Pedro y Begoña podría ir en el montaje final de Cinema Paradiso con la música de Love Story de fondo. Se nota que nuestro presidente sabe de muros, porque desde el "Beso Fraternal Socialista" entre Brézhnev y Erich Honecker que pintaron en el muro de Berlín no habíamos visto un beso tan icónico. Ha sido todo tan cursi que parecía ideado por Iván Redondo.Solo les quedó decir aquello de "Amar significa no tener que decir nunca lo siento". El último que se mostró tan enamorado en el Gobierno fue Ábalos cuando le puso un pisazo a Jésica en pleno centro", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana: "La jefa de la campaña del PSOE es la mujer más poderosa del conjunto de la democracia"

La presentadora ha continuado: "La jefa de la campaña del PSOE es la mujer más poderosa del conjunto de la democracia. María Jesús Montero ha decidido convertir la campaña en un musical de amor. El amor no es delito, lo que es delito es el tráfico de influencias y la malversación de caudales públicos. Un jurado popular no juzgará un beso, juzgará esos dos presuntos delitos. Porque Begoña no es una presunta enamorada. La última vez que Sánchez se mostró enamorado fue como en "El amor en tiempos del cólera", porque presuntamente montó unas cloacas".

"El amor en tiempos de cloacas nunca trae nada bueno. A la que ya no quieren tanto es a Montse Mínguez, a la que ya ni mencionan en el Comité Federal del PSOE. La campaña se ha convertido en un musical. Apelar a lo emocional no va a acabar con la crisis de la vivienda, ni con la inflación que se come los salarios de las personas. Por mucho que bailen, nada podrá tapar lo que han hecho. Ni siquiera la fuerza del amor", ha sentenciado en directo.

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