Ana Rosa Quintana, sobre Sánchez: "¿Qué se puede esperar de alguien que llegó al poder con una urna de cartón tras un biombo?"

La presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' ha dicho: "Vamos al turrón. Al turrón del duro. Va a a ser una campaña a cara de Pedro, con las mandíbulas apretadas. La víspera del 24 de diciembre, Nochebuena de amor, es la fecha límite para constituir las Cortes tras las elecciones del 29 de noviembre. Unas Cortes, que según el presidente, no están legitimadas. Lo dijo Sánchez ayer en el primer mitin de campaña desde Moncloa. Un Sánchez muy gris vino a decir que el Parlamento le sobra "porque pisa los intereses de la gente".

Ana Rosa Quintana: "Sánchez disuelve las Cortes y aprueba esos decretos por la puerta de atrás en la Diputación Permanente"

"Es la gente la que elige al Parlamento, no las calles ni las plazas. Sánchez diferencia entre gente y gentuza. La gente es la que le vota a él y gentuza, el resto. En un ejercicio de maniqueísmo, plantea las elecciones como una confrontación entre buenos y malos. Como un duelo en el que él es el bueno batiéndose con el feo y el malo. Pero el súper héroe de Paiporta sale corriendo cuando se encuentra con la gente. La criptonita de Sánchez es la gente. El Parlamento es la sede de la soberanía nacional, pero solo un poco. El presidente lo ha disuelto porque no votaron a favor de los dos decretos de vivienda. No hay problema. Sánchez disuelve las Cortes y aprueba esos decretos por la puerta de atrás en la Diputación Permanente", ha analizado en directo.

Ana Rosa ha sentenciado: "¿Qué se puede esperar de alguien que llegó al poder con una urna de cartón tras un biombo? Después de ocho años, ahora, los sindicatos convocan una huelga general. Eso sí, contra la oposición. Lo mejor del mitin del presidente fue lo que no dijo: La corrupción no existe, Ceuta no existe, la inflación no existe, los presupuestos no existen, la Aministía no existe, el apagón no existe, Adamuz no existe. Es como como si el presidente fuese Will Smith en Men in Black borrando nuestros recuerdos. Solo existen los juegos de palabras. V de Victoria y B de Buitres, los derechos o las derechas, el blanco y el negro. Este es el nivel. La infantilización del argumentario. Un juego de niños. Tres Gallifantes para Moncloa".