Ana Rosa: "Da igual lo que haga y lo que diga Sánchez porque sabe que siempre habrá 'Pedroplanistas"

Ana Rosa Quintana se ha mostrado crítica un día más con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la invasión de migrantes a Ceuta. Además, la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' ha destacado el complicado momento que atraviesan los partidos de izquierdas de cara a las elecciones del próximo 29-N.

"Buenos días. El Gobierno ha inventado una nueva figura: el desclasificador de secretos oficiales, que desclasifica, pero poco. Sánchez prometió que iba a desclasificar todo lo concerniente a Ceuta. Sin embargo, no informó de que barcos de guerra invadieron nuestras aguas el mismo día de la avalancha. Y hoy ABC publica que una patrullera marroquí también invadió aguas españolas durante la visita de los Reyes. La trasparencia le ha durado poco, porque el CNI ha entregado a la jueza Tardón un informe sobre la crisis sin aportar nuevos documentos", ha comenzado la presentadora.

Ana Rosa Quintana: "La trasparencia le ha durado poco, porque el CNI ha entregado a la jueza Tardón un informe sobre la crisis sin aportar nuevos documentos"

Ana Rosa Quintana ha continuado: "El Confidencial' publica que la Robles censuró un informe secreto del CNI horas antes de que Sánchez la colocara de 2 por Madrid. En esto consistían las listas cremallera. En colocar una cremallera en la boca de la ministra. Para listas, las de la izquierda a la izquierda del PSOE. Dice un viejo dicho que si metes a cinco troskistas en un taxi , cuando llegan a su destino han montado cinco partidos políticos, dos coaliciones y tres escisiones".

"Hoy se cumple el plazo para registrar los partidos de cara a las elecciones y mucha gente de izquierdas no sabe a quién votar. Podemos le tiende la mano a Izquierda Unida, Izquierda Unida les hace ghosting, Ada Colau le pide la mano a Irene Montero, Irene Montero da plantón a Colau para irse con Rufián, Izquierda Unida rechaza el acuerdo con Compromís, que sigue negociando con Podemos y el portavoz de Más Madrid le hace la cama a Mónica García", ha sentenciado en directo.

Esto ya no es una coalición electoral: es La isla de las tentaciones, edición marxista. Hay más triángulos amorosos rupturas que en una convención de divorciados. Al final, el votante de izquierdas va a necesitar una guía Michelín para orientarse entre tanto Frente Amplio. Mientras, el comodín de la vivienda se le desinfla al PSOE porque su portavoz está con un gran tenedor. Cuando le preguntan a Sánchez por este asunto tira de otro comodín y responde "Ayuso", "aticazo". Pero da igual lo que haga y lo que diga, Sánchez sabe que siempre habrá "Pedroplanistas".

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