De 'El Príncipe' a 'Entrevías': así ha sido la evolución de José Coronado en su papel de policía

El príncipe 10 octubre 2026

A lo largo de su carrera, son muchos los personajes que José Coronado ha interpretado, pero parece sentirse más que cómodo en los thrillers policíacos

Hace bastante tiempo que José Coronado se ha convertido en un actor cuyo nombre es sinónimo de éxito, o por lo menos de que el proyecto en el que participa es interesante. Ha sabido construir su carrera a través de personajes que tenían algo que contar, llenos de matices y de personalidad, y no le ha importado si lo hacía a través del drama o la comedia. No obstante, parece tener una relación especial con el thriller policiaco. Coronado parece ser capaz de entender a sus personajes, por muy atribulados que estén, por mucho que se muevan entre la fina línea que separa lo correcto de lo incorrecto. Se mueven impulsados por su propia moralidad, por sus valores y, en ocasiones, por su deseo de venganza, aunque no siempre es así. Es difícil definir cómo es el policía al que interpreta José Coronado, porque han sido varios los personajes a los que ha dado vida con esta profesión o una similar, el gremio es amplio.

La intensidad parece ser un rasgo que comparten todos, tal vez porque el propio actor la lleva en la mirada, siempre curiosa, dulce en algunos casos, profunda en otros y siempre apasionada, por las historias que está contando, por las que le quedan por contar, por lo que está viviendo. Coronado es un apasionado de su profesión y lo demuestra dejándose la piel en todos los personajes que interpreta, por muy diferentes que sean. La evolución de José Coronado en thrillers policíacos Algunos de sus últimos papeles son los que más se recuerdan, pero uno de los primeros personajes que José Coronado interpretó en televisión también era un policía, fue en Brigada Central, que seguía a un grupo de policías de élite que formaban un grupo especial. Imanol Arias encarnaba al comisario Flores. El personaje de Coronado trabajó bajo sus órdenes la temporada que permaneció en la serie. Esta fue la primera serie en la que interpretó a un agente de la ley, pero no fue la última, porque años después llegaría R.I.S. Científica, donde interpretó a Ricardo Ventura, jefe del grupo de la Policía Científica, quienes se encargaban de analizar los escenarios del crimen. Se trataba de la adaptación de una serie italiana inspirada en series como CSI, puesto que se centra en el trabajo de este equipo concreto, que se encarga de resolver varios casos por capítulo. La serie solo duró una temporada.

José Coronado interpreta a Nemo Bandeira en la serie de televisión 'Vivir sin permiso'

Parecía que Coronado había dejado este tipo de papeles en televisión un poco aparcados, pero llegó a sus manos El Príncipe y no pudo decir que no, no lo dudó y se metió en la piel de Francisco Peyón. Fran es un policía corrupto que no duda en hacer las cosas a su manera e imponiendo sus métodos, que no son para nada los que marca el manual. A lo largo de la serie, se pueden ver diferentes partes del personaje, que casi siempre contó con el cariño del público a pesar de moverse a ambos lados de la línea. Su personaje tuvo un final heroico, aunque trágico. De nuevo se encuentra del lado de la ley en El Inocente. En esta serie de ocho capítulos, Coronado daba vida a Teo Aguilar, miembro de la Unidad de Delitos Especiales y cuya investigación va desentrañando lo sucedido, aunque en este caso, el gran protagonista de la serie era Mario Casas. No da vida a un policía en Entrevías, pero Tirso Abantos es un exmilitar condecorado, veterano de guerra y con estrés postraumático que regenta una ferretería. Hará todo lo que tenga que hacer para mantener a su familia a salvo, plantará cara a los pandilleros y se convertirá en un héroe por accidente junto a sus compañeros del ejército.

José Coronado no da vida a un policía en Entrevías, pero Tirso Abantos es un exmilitar condecorado