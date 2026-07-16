El precio justo 16 julio 2026

Yuze ha tenido que enfrentarse a la prueba de ‘El cambiado’ tras conseguir acertar la puja. Antes de realizar su primer intento, le pregunta a Carlos Sobera: “¿Puedo confiar en ti?”

Yuze llega a la prueba de ‘El cambiazo’ tras superar la prueba y acertar la puja de ‘El precio justo’. Este reto se trata de colocar cinco números diferentes en la cuadrícula correspondiente para completar el precio en un tiempo de treinta segundos. Antes de realizar su primer intento, Yuze le pregunta a Carlos Sobera: “¿Puedo confiar en ti?”. El concursante estaba totalmente emocionado. Tras el primer intento, Yuze consigue dos aciertos, pero no sabe cuales son, por lo que le dan una nueva opción a cambiar los números con el peligro de mover los precios que ya tiene correctos. Ahora sí, juega una segunda vez, y al momento de comprobar los aciertos llegó el momentazo del programa.

Tania Medina le ofrece el relevo a Yuze, para que sea él el azafato y destape el precio de la experiencia gastronómica, el más alto y el que más ilusión le hacía a Yuze. Tras mucha intriga, el concursante descubre por sí mismo que la experiencia gastronómica es toda suya. Yuze se lanza a los brazos de Carlos Sobera y se dan un fuerte abrazo, además de la experiencia gastronómica, también ha ganado un bolso y una cámara llavero.

Yuze se lanza a los brazos de Carlos Sobera y se dan un fuerte abrazo