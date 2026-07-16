Yuze llega a la prueba de ‘El cambiazo’ tras superar la prueba y acertar la puja de ‘El precio justo’. Este reto se trata de colocar cinco números diferentes en la cuadrícula correspondiente para completar el precio en un tiempo de treinta segundos. Antes de realizar su primer intento, Yuze le pregunta a Carlos Sobera: “¿Puedo confiar en ti?”. El concursante estaba totalmente emocionado.
Tras el primer intento, Yuze consigue dos aciertos, pero no sabe cuales son, por lo que le dan una nueva opción a cambiar los números con el peligro de mover los precios que ya tiene correctos. Ahora sí, juega una segunda vez, y al momento de comprobar los aciertos llegó el momentazo del programa.
Tania Medina le ofrece el relevo a Yuze, para que sea él el azafato y destape el precio de la experiencia gastronómica, el más alto y el que más ilusión le hacía a Yuze. Tras mucha intriga, el concursante descubre por sí mismo que la experiencia gastronómica es toda suya.
Yuze se lanza a los brazos de Carlos Sobera y se dan un fuerte abrazo, además de la experiencia gastronómica, también ha ganado un bolso y una cámara llavero.
El concursante siguió apostando por su suerte y se impuso al resto de sus compañeros en la ruleta, teniendo que enfrentarse a ‘El escaparate final’. Yuze ha conseguido el margen mínimo de 500 euros y tiene que averiguar el precio justo de los siguientes premios:
Un pack de experiencias para recorrer España.
Un ajedrez gigante, con un rey de 64cm.
Un viaje de 8 días, para dos personas a Marruecos.
Un coche eléctrico.
El concursante de ‘El precio justo’ hace una aproximación de 20.300 euros a pesar de los consejos del público. Yuze se muestra muy indeciso y decide ignorar a sus compañeros, que le aconsejan 19.000 euros. Finalmente, tira de una fecha muy significativa para él y cierra el precio a 20.800 euros. A pesar de la suerte que ha tenido en la prueba anterior, el concursante se va con las manos vacías, puesto que el premio era de 16.550 euros.