Sara ha acudido a 'El diario de Jorge', el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, con una misión clara: decirle a su amigo Harouna que solo quiere mantener una relación de amistad con él. Lo que parecía una cita más en el plató se ha convertido en un momento de sinceridad absoluta en el que ella ha puesto fin a cualquier expectativa sentimental por parte de él.
El encuentro ha comenzado con Harouna en el plató, sin saber que era Sara quien lo había convocado. El presentador le ha preguntado directamente qué sentía hacia ella, y el joven, visiblemente nervioso, ha admitido que le gusta: "Sí, bueno, un poco, un poco", ha respondido cuando se le ha cuestionado si Sara le atraía como pareja.
Harouna ha reconocido también que Sara y él ya habían hablado sobre el tema en privado y que mantenía ciertas esperanzas de que la relación pudiera ir a más algún día. "Pues eso depende. Dios dirá", ha señalado ante las cámaras.
Antes de salir al plató, Sara ha grabado un mensaje en el que ha descrito a Harouna como "una persona maravillosa" y "un hombre de 10, detallista, cariñoso". También ha explicado que ha habido momentos que la llegaron a confundir:
"Ha habido momentos donde me ha sorprendido con ramos de flores, con regalos súper bonitos. Y sí que es verdad que esas acciones me han llegado a confundir". Sin embargo, Sara ha dejado claro que esa confusión ya ha quedado atrás: "Hoy ya tengo claro lo que siento hacia él y me gustaría decírselo".
Una vez cara a cara en el plató, Sara no se ha andado con rodeos. Ha comenzado valorando a su amigo, pero enseguida ha ido al grano: "Primero que nada, quiero decirte que te valoro mucho. Te quiero un montón. Eres una gran persona. Pero hay veces que siento que no estamos coincidiendo mucho en lo que uno siente hacia el otro y quiero decirte que realmente quiero ser tu amiga. Y no quiero que me veas como algo más que amiga".
Además, Sara le ha pedido que, si él no puede verla solo como amiga, se lo diga en ese momento para dejar las cosas claras: "Si sientes que no puedes verme como una amiga o como una hermana como yo lo hago contigo, que me lo digas hoy y dejemos las cosas claras".
Harouna ha encajado las palabras de Sara con aparente calma, respondiendo que sí podían seguir siendo amigos. No obstante, Sara ha mostrado cierta desconfianza al recordarle que en ocasiones anteriores había vuelto a insistir: "Pero es que luego vuelves a...", le ha dicho, a lo que él ha contestado: "No, no. Seguro que sí". Ante la insistencia de Sara preguntándole si lo prometía, Harouna ha respondido: "Que sí, claro".
El presentador ha cerrado el encuentro con un tono distendido pero lanzando un aviso a Sara. Primero ha señalado que "un amigo dura más que un amor", pero después ha apuntado que las cosas podrían cambiar en el futuro: "Ahora me parece que tú lo tienes muy clarito, ¿eh? A lo mejor llega un día que vas tú diciéndome 'no te enamores'".
Jorge Javier Vázquez ha rematado con una advertencia directa: "Cuidado con esos mensajes, que luego se da la vuelta a la tortilla. Nos vemos mendigando amor. Cuidado con escupir al cielo".