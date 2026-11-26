Guille conoció a Daniela y, desde entonces, no tiene ojos para otra chica. Los dos empezaron una relación, pero ella desapareció de un día para otro sin ninguna explicación. Desde entonces, el joven no levanta cabeza, por lo que ha acudido a 'El diario de Jorge' para intentar buscar una explicación... de ella, quien ha aceptado acudir y le ha explicado todo con pelos y señales.
Tras dos íntimos encuentros, primero de Guille y luego de Daniela, con Jorge Javier Vázquez, ambos se han reencontrado: "Cuánto tiempo, la verdad", ha dicho Guille. "Ya", ha respondido ella. Pero el joven no tardaría en ser claro y directo con ella: "Lo he escuchado un poco más o menos lo que has dicho...".
Y es que la joven había confesado antes, en su encuentro a solas con Jorge Javier, que desapareció porque su hermano, "la persona más importante de su vida", estaba atravesando un duro momento que le hizo aislarse completamente de todo.
"Sabes que he estado para apoyarte en todo. ¿Por qué no me lo contaste, aunque sea para quedarme más tranquilo?", le ha preguntado Guille. Daniela, por su parte, se ha mostrado muy arrepentida al respecto, señalando que se alejó de todo.
Tras esta primera conversación, los dos han dicho de manera sucesiva que siguen enamorados el uno del otro, lo que nos ha puesto en el mejor de los escenarios. "Te debo una disculpa", ha dicho Daniela, antes de protagonizar un 'pico' con el que era su expareja.
Todo parece indicar que ambos van a ser novios de nuevo... Lo que está claro es que aquí hay amor y mucho, y 'El diario de Jorge' ha sido partícipe de una conversación que, para bien o para mal, ha dado sus frutos.