Isabel explica que a Ainhoa no le diagnosticaron síndrome de Down hasta que tenía cuatro meses y medio . La madre recuerda que recibir la noticia fue un golpe muy duro, ya que siempre había imaginado cómo sería su hija y tenía unas expectativas que cambiaron por completo: "Siempre piensas que tus hijos van a ser mejores que tú, maravillosos, y yo siempre había deseado una niña que me entendiera".

Ainhoa tiene tres grandes sueños: convertirse en modelo, ser actriz y encontrar el amor . Su madre, Isabel, visita 'El diario de Jorge' para presumir de la mujer luchadora en la que se ha convertido su hija y demostrar que no hay límites para ella.

La situación tampoco fue fácil para el padre de Ainhoa, que no encajó bien el diagnóstico: “No se lo tomó nada bien y yo tenía dos soluciones: o ponerme en un rincón o tirar para adelante”

Isabel reconoce que atravesó una depresión, pero que encontró en sus hijos la fuerza necesaria para seguir adelante: "Cogí una depresión. Yo me levantaba de la cama por mis hijos, ellos me daban fuerza para continuar".

Además, Isabel admite que uno de sus mayores miedos es qué pasará con su hija cuando ella no esté: "Que yo falte y no tenga su camino bien enderezado, que no esté protegida. Estoy luchando porque ella pueda luchar por su futuro y no dependa de nadie".

Al recordar aquellos primeros años, Isabel también reconoce que durante mucho tiempo sintió culpabilidad por la situación de su hija: "Durante mucho tiempo me sentía culpable de haberla traído al mundo".

Pero Isabel tiene preparado un mensaje muy especial para Ainhoa. La madre quiere transmitirle que puede cumplir todos sus sueños: "Actriz, modelo, estrella o tentadora. Puedes ser todo lo que te propongas, no dejes que nadie te diga hasta dónde puedes llegar porque yo sé todo lo que eres. Me siento muy orgullosa, cuando te veo viajar sola, cuando defiendes tus ideas y luchas por lo que quieres".