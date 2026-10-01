Moisés llega a ‘El diario de Jorge’ dispuesto a decirle a su padrastro, José Luis, lo mucho que lo quiere y lo agradecido que está por todo lo que ha hecho por él. El joven siempre recordará el 22 de diciembre de 2024, la dolorosa fecha en la que perdió a su madre. Al relatar todo lo sucedido, Moisés deja a todo el plató del programa completamente derrumbado .

En una fecha muy cercana a la navidad, el joven vivía un duro revés después de que su madre atravesara un cáncer por el que, finalmente, falleció. Sin poder despedirse de manera definitiva, Moisés recibía la más dolorosa de las noticias: “Cuando me lo contaron, entré en automático y no me acuerdo de nada”. Asegura que fue algo “shockeante” con lo que sigue viviendo, pero a lo que quiere enfrentarse desde otro punto de vista: “Siempre es mejor recordarla con alegría”.

Finalmente, le ha dedicado unas bonitas palabras a su padrastro, recordando todo lo que sucedió: “Nuestra vida se paró y entendí todo lo que hiciste por nosotros”. Además, añade: “Me enseñaste lo que significa tener un padre”. Tras fundirse en un abrazo, Jorge Javier Vázquez, presentador del programa, asegura: “Tenéis a todo el público llorando y al presentador a punto”.

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