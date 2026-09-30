Descubre en 'El diario de Jorge' que su padre habría tenido un hijo con otra mujer cuando se marchó a trabajar a Venezuela

José solo tenía un nombre y una ciudad de origen, Zaragoza. Esos son los únicos datos que tenía de su padre, un español que se había ido a trabajar a Venezuela y mantuvo una relación con su madre , de la que nació él. Nunca lo conoció y ahora que vive en España ha sentido la necesidad de ponerse en contacto con él. Contrató a un detective que no le pudo dar ninguna pista y su consuegra le propuso ir a 'El diario de Jorge'.

En el programa han logrado contactar con la hija de ese hombre, que ha entrado en directo por teléfono y ha explicado que le encajaría la historia que cuenta José. Ha descubierto así que su padre podría haber tenido un hijo en Venezuela cuando se marchó allí a trabajar y ha dado datos que sustentarían la historia, aunque ha explicado que hace años que su padre falleció, por lo que no pueden salir de dudas preguntándole.

"Estoy sorprendida y nerviosa, es extraño pensar que tengo un hermano biológico", ha comentado esta mujer que ha preferido no dar su nombre, pero que sí que ha querido hablar por teléfono con su posible hermano. La mujer le ha explicado a José cómo era su padre y le ha propuesto tener una conversación en privado. José ha aceptado y su madre, Zoraida, ha celebrado este paso.

Zoraida estaba conectada en directo desde Chile y ha explicado que el padre de José fue su primer amor y que descubrió que tenía otra familia en España por unas cartas que leyó cuando ambos mantenían una relación en Venezuela.

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