Floriana perdió a sus padres siendo casi una niña y se quedó “sola en el mundo”, pero un día subió a un autobús que la llevó directamente, sin paradas, a la familia que siempre había soñado. Así es Floriana , una mujer con una gran historia detrás que ha compartido en ‘El diario de Jorge’.

“Quiero hablar con mi pareja Germán y con mi suegra”, ha dicho Floriana ante Jorge Javier Vázquez. Y es que su pareja y la madre de este le dieron una familia cuando no tenía a nadie en el mundo: “A mi padre no lo he conocido... Mi madre tuvo un ‘compañero’ como mi padre, pero se murió... y mi madre enseguida también, cuando tenía 19 años”.

Además, hay que recordar que su madre sufrió Alzheimer, enfermedad que le diagnosticaron cuando Floriana tenía tan solo 19 años: “La cuidaba, pero fue muy duro... Cuando tenía 18 años la metieron en una residencia y ahí se quedó”.

Tras esta “triste y dura vida”, Floriana ha contado que por fin ha encontrado la felicidad, cuyo origen está en un autobús que siempre cogía al salir de trabajar del aeropuerto: “Germán era el conductor”.