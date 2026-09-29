Floriana perdió a sus padres siendo casi una niña y se quedó “sola en el mundo”, pero un día subió a un autobús que la llevó directamente, sin paradas, a la familia que siempre había soñado. Así es Floriana, una mujer con una gran historia detrás que ha compartido en ‘El diario de Jorge’.
“Quiero hablar con mi pareja Germán y con mi suegra”, ha dicho Floriana ante Jorge Javier Vázquez. Y es que su pareja y la madre de este le dieron una familia cuando no tenía a nadie en el mundo: “A mi padre no lo he conocido... Mi madre tuvo un ‘compañero’ como mi padre, pero se murió... y mi madre enseguida también, cuando tenía 19 años”.
Además, hay que recordar que su madre sufrió Alzheimer, enfermedad que le diagnosticaron cuando Floriana tenía tan solo 19 años: “La cuidaba, pero fue muy duro... Cuando tenía 18 años la metieron en una residencia y ahí se quedó”.
Tras esta “triste y dura vida”, Floriana ha contado que por fin ha encontrado la felicidad, cuyo origen está en un autobús que siempre cogía al salir de trabajar del aeropuerto: “Germán era el conductor”.
Ambos se vieron cada vez más —con algún parón que estancó un poco las cosas—, hasta llegar al punto de vivir un “amor apasionado”, fruto del cual tuvieron un hijo en común. Pues bien, Germán no dudó en pedirle matrimonio, aunque lo hizo fuera del programa, pero Floriana prefirió esperar.
Hasta que ha llegado a ‘El diario de Jorge’ este martes, donde Germán ha aparecido en el plató y Floriana se ha sincerado ante él: “Al final quiero casarme contigo”, le ha dicho a Germán, aceptando su propuesta de matrimonio y dándole, ahora sí que sí, el ‘sí, quiero’.
Un emotivo momento que hemos vivido en ‘El diario de Jorge’ y que nos ha dejado a todos sobrecogidos.