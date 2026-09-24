Ruty llegaba al plató de 'El diario de Jorge' con un claro objetivo: "He perdido la pasión con mi marido y quiero recuperarla". Para ello, la protagonista de esta historia ha querido sorprender a su marido con una emboscada de lo más picante para pedirle que vuelvan a ser la pareja tan fogosa y sexual que eran hace un par de años.

Antes de encontrarse con su marido, la mujer le ha contado a Jorge Javier su historia de amor y cómo la pasión "ha ido en decadencia": "Estamos hace 5 años, dos de casados y tres en pareja". Según cuenta, la libido entre ellos comenzó a bajar hace un año, coincidiendo con su traslado de Uruguay a España.

Un cambio en su vida sexual, que Ruty achaca a la falta de tiempo y a la crianza de sus tres hijos. No obstante, no renuncia a perder "la antorcha del amor", pues hasta el cuarto año de noviazgo sus relaciones íntimas eran totalmente satisfactorias.

Jorge Javier desvela su experiencia sexual más atrevida

En un momento dado, Ruty le ha contado al presentador cómo era antes su matrimonio, en lo que a las relaciones íntimas se refiere. "Lo he probado todo", ha asegurado ella antes de hablar sobre las fantasías que han cumplido juntos como el cambio de roles:

"Por ejemplo, que él fuera la gata y yo el perro", ha explicado Ruty, dejando en shock al presentador: "¿Qué quiere decir?". "No tienes imaginación", ha replicado ella. Ha sido entonces cuando Jorge Javier ha confesado su experiencia sexual más atrevida: "Un amante me lo pidió. Me llevó a la ventana para que nos viera la gente. ¿Quién soy yo para negarle 20 minutos de placer a alguien?"