Antonio, en silla de ruedas desde que sufriera un accidente en 2024, ha acudido a 'El diario de Jorge' para darle una sorpresa a su novia, María , que ha sido uno de sus principales apoyos. El joven, que llegó a ser campeón de motocross en España en 2012, ha explicado que pasó seis meses en un centro de rehabilitación en Badalona y que su novia dejó todo en Murcia para estar a su lado.

Antonio le ha confirmado en directo a María que quiere formar una familia a su lado y ella se ha emocionado hasta las lágrimas con la sorpresa. "Te quiero, eres lo mejor que me ha pasado en la vida", le ha dicho la joven a su novio ante la atenta mirada de Jorge Javier Vázquez que, tras conocer su historia, ha querido compartir con ellos una confesión.

"Yo no sé si es la edad, pero a mí cada vez me da más miedo la vida y cuando venís gente tan joven como vosotros a los que le suceden estas cosas a las que normalmente no le damos la importancia que merecerían o no caemos en la cuenta de cuando estamos bien y este tipo de situaciones te pueden pasar en cualquier momento", ha comentado el presentador.

Antonio y María le han confirmado que ellos van a seguir apostando por su amor y por "adaptarse" a las situaciones con las que la vida les sorprenda.

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