Una llamada inesperada destapa la infidelidad a una persona del público: "No lo niegues, sé valiente y reconócelo"

En 'El diario de Jorge' se ha vivido un momento de lo más tenso. Javi, un madrileño de 44 años, ha acudido al programa de la tarde porque quiere pedirle explicaciones a Bryan, un compañero de trabajo que desapareció de su vida de la noche a la mañana.
Según Javi, Bryan estuvo tonteando con él durante meses llegando incluso a decirle que con su chico se aburría y que él era mucho más divertido. El invitado ha llegado a contar que, en una ocasión, estuvieron a punto de ir juntos a una discoteca, pero Bryan se rajó diciéndole que "tenía miedo de que pudiera pasar algo entre ellos".
Y es que, pese a la atracción que supuestamente sentía Bryan por Javi, lo cierto es que nunca ocurrió nada entre ellos. Ahora, Javi quiere pedirle explicaciones y contar abiertamente ante toda España que Bryan ha sido infiel.
Cuando Bryan ha entrado en el plató apenas podía creer lo que estaba viendo. Para Bryan, todo han sido imaginaciones suyas y puede explicarlo perfectamente: "No entiendo por qué haces esto, Javi, sabes que los venezolanos somos muy simpáticos y que nos relacionamos así, pero yo nunca he tenido interés en ti".
Cuando parecía que las cosas no podían liarse más entraba en escena (vía telefónica) Gema, una compañera de trabajo de ambos que ha sido testigo de la relación que Javi y Bryan mantenían: "No mientas Bryan, tonteabas con Javi, ¡pero si hasta te apuntaste con él a aquella formación!".