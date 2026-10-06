Micaela ha acudido a 'El diario de Jorge' después de que su pareja tuviera un mensaje para ella muy, pero que muy importante. Los nervios de la invitada instantes antes de ver a su pareja han sido totales, y más después de descubrir que Jorge, su novio, era el que le daría el susodicho mensaje.
No obstante, Micaela se ha quedado en shock después de descubrir el motivo por el que ha querido 'citarla' en el programa de Telecinco: "Es mi amiga... Venimos siendo amigos desde hace un tiempo". En resumen, que tacha a la que es su pareja de "amiga". "Yo creía que era mi novio...", ha señalado ella.
Tras este momento de pequeño shock para Micaela, Jorge ha entrado al plató de 'El diario de Jorge' y, tras contar todo lo que tiene con ella y recalcar que "son amigos" —declaraciones que Micaela ha ido escuchando con todo lujo de detalles desde otra sala—, ella se ha cogido un tremendo enfado al escuchar a su 'pareja' decir que no son novios.
Se han vivido instantes de tensión en esta 'relación', puesto que las palabras de Jorge no han hecho nada de gracia a Micaela. No obstante, ha sido el propio Jorge quien ha reculado posteriormente: "Me caracterizo siempre por ser lo más sincero posible. Me siento súper bien con su compañía".
"Es una persona que me da paz, pero no puedo casarme mañana. No hay que apresurarse. Todo tiene su proceso", ha subrayado, para posteriormente señalar que quiere formalizar su relación: "Se puede intentar", lo que se ha visto como una especie de 'recogida de cable'.
No obstante, ha parecido ser un poco tarde: Micaela ya no quería pasar al plató de 'El diario de Jorge' y encontrarse con él. Y es que no le ha gustado lo que ha escuchado. "Ya que no quieres pasar, ¿puedo ir yo a darte un abrazo?", le ha preguntado el presentador, dejándonos un emotivo momento entre ambos.
"Decide con tu vida. Y que cuando venga un hombre te diga: 'Quiero estar contigo porque estoy enamorado de ti'", ha concluido Jorge Javier Vázquez.