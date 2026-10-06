El diario de Jorge 06 octubre 2026

Jorge reconoce abiertamente sus sentimientos y sorprende a Micaela con una petición que nadie esperaba

Micaela ha acudido a 'El diario de Jorge' después de que su pareja tuviera un mensaje para ella muy, pero que muy importante. Los nervios de la invitada instantes antes de ver a su pareja han sido totales, y más después de descubrir que Jorge, su novio, era el que le daría el susodicho mensaje.

No obstante, Micaela se ha quedado en shock después de descubrir el motivo por el que ha querido 'citarla' en el programa de Telecinco: "Es mi amiga... Venimos siendo amigos desde hace un tiempo". En resumen, que tacha a la que es su pareja de "amiga". "Yo creía que era mi novio...", ha señalado ella. Tras este momento de pequeño shock para Micaela, Jorge ha entrado al plató de 'El diario de Jorge' y, tras contar todo lo que tiene con ella y recalcar que "son amigos" —declaraciones que Micaela ha ido escuchando con todo lujo de detalles desde otra sala—, ella se ha cogido un tremendo enfado al escuchar a su 'pareja' decir que no son novios.

Jorge sorprende a Micaela: admite que no está enamorado y aun así le pide ser su novia