Jorge Javier Vázquez le da un consejo a Luisa tras descubrir que tiene miedo de contarle a su familia que le gustan las mujeres

Luisa ha acudido a 'El diario de Jorge' para contarle a su hermana que le gustan las mujeres y que ha tenido una relación con una en Burgos, donde reside actualmente. Le ha explicado a Jorge Javier Vázquez que en Colombia ella ya sabía que se sentía atraída por las mujeres y que llegó a proponerle a su pareja hacer un trío con una mujer, pero que no se sinceró más con él ni con su familia.

La joven le ha dicho al presentador que no sintió que pudiera abrirse con su familia porque siempre había escuchado que la homosexualidad es "un pecado" y tenía "miedo al rechazo". Ha revelado que uno de sus primos habló de su homosexualidad y su padre decidió romper el vínculo con él, lo que hizo que ella se cerrase más a la posibilidad de sincerarse con los suyos.

Ha añadido que también le frenó hablar de su sexualidad porque tenía una relación desde el colegio con el padre de su hija. Todo ello le hizo guardar silencio hasta que un día se lo contó a una de sus hermanas, que pensó que estaba bromeando. Ha decidido contárselo en el programa, en directo y con público, a su otra hermana y, antes de darle paso, Jorge Javier ha querido darle un consejo a Luisa y es que si siente que en su casa va a ser rechazada no vuelva: "No hagas ni la intentona de pisar en esa casa".

Su hermana le ha dicho que "ya lo veía venir, lo sospechaba": "Cuando éramos más niñas yo veía que tú mirabas mucho a una amiga"; y que le gusta que haya decidido sincerarse con ella.

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