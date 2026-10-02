Una invitada busca reencontrarse con su hermana tras una infancia de maltrato y abandono: "Solo la he visto dos veces"

Reyes ha visto a su hermana Estrella dos veces en toda su vida y quiere recuperar el contacto con ella. La invitada de 'El diario de Jorge' le ha contado al presentador cómo fue la infancia tanto de ella como de sus hermanos, una infancia marcada por el abandono de sus padres .

Un buen día, su padre regresó a su vida, pero no lo hizo solo. El hombre regresó a la casa donde vivían los niños en compañía de su nueva novia (Laura) y de la hija de dos años de ambos . De esa manera vio Reyes por primera vez a su hermana Estrella.

Cuando Reyes apenas era una niña de diez años, su padre les abandonó, algo que después hizo también su madre para irse a vivir con su nuevo novio: "Entre los hermanos nos apañábamos, cuidábamos los unos de los otros".

Con el paso de los años, Reyes ha intentado tener contacto con su hermana Estrella, a quien solo vio apenas un par de veces. Con la mayor de las desilusiones, Reyes ha comprobado que quien estaba al otro lado del plató esperando a reencontrarse con ella no era su hermana, si no Laura, la madre de esta:

"He intentado convencerla de que venga, pero no ha sido posible. Ella tiene ahora un 80% de discapacidad psicológica y me dice una y otra vez que no quería venir. Yo pensé que eras tú y lo que no quería es que tú te quedaras aquí sola. Estrella es un poquito particular con el teléfono, por eso no te lo coge, pero yo creo que ella va a aceptar hablar contigo en persona (...) Ella vive con su pareja, que se encarga de ella, Estrella ha tenido mucha suerte, una suerte que no hemos tenido ni tú ni yo. Mi hija está con un chaval muy bueno que la quiere mucho".

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